- Mam bardzo poważne wątpliwości, czy sylwestrowa zabawa dobrze się skończy. Nie mamy potwierdzonych przypadków, ale przy tej liczbie gości, którzy zjechali ze Śląska i Warszawy, gdzie omikron jest obecny, należy zakładać, że nowa mutacja trafiła również do nas - stwierdził pod koniec 2021 roku w WP dr Jerzy Toczek, koordynator ds. szczepień przeciw COVID-19 w powiecie tatrzańskim i lekarz w zakopiańskim szpitalu.

Jego przepowiednia zdaje się spełniać, bo to właśnie w Zakopanem, 12 dni po "Sylwestrze marzeń", odnotowano największy skok liczby potwierdzonych przypadków COVID-19. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, w powiecie tatrzańskim (województwo małopolskie) 12 stycznia odnotowano 38 nowych zakażeń koronawirusem, czyli 5,58 nowych zakażeń COVID-19 w przeliczeniu na każde 10 tysięcy mieszkańców. Dla porównania wskaźnik dla całego kraju wyniósł 4,22.

Zakopane. Coraz więcej przypadków COVID-19. "Napływ pacjentów będzie znacznie większy"

- Obserwujemy rzeczywiście znaczny wzrost zachorowań. Przy zakopiańskim szpitalu również funkcjonuje punkt wykonywania testów, także spodziewamy się, że mniej więcej z opóźnieniem siedmio - dziesięciodniowym ci pacjenci będą do nas trafiać już z objawami COVID-u. Myślę, że od połowy stycznia ten napływ pacjentów będzie znacznie większy - mówi RMF FM Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Powiatowego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Małgorzata Czaplińska

Termin, o którym mówi Małgorzata Czaplińska, zbiega się z początkiem ferii zimowych oraz z zawodami Pucharu Świata w skokach narciarskich. Co to oznacza? Służba zdrowia może spodziewać się nie tylko pacjentów z COVID-19, ale także z urazami. Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita planuje zwiększenie bazy łóżkowej, szpital nie dostał jeszcze jednak takiej decyzji. Zwiększenie liczby łóżek covidowych może jednak wpłynąć na funkcjonowanie innych oddziałów, jak chirurgia urazowo-ortopedyczna, chirurgia ogólna czy kardiologia, co oznacza, że przed szpitalem duże wyzwanie w związku z przyjęciem fali chorych. Warto zaznaczyć, że aktualnie w Zakopanem jest 45 łóżek przeznaczonych dla pacjentów zakażonych koronawirusem, z czego 23 z nich są już zajęte.

