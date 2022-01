Żółte alerty IMGW niemal w całej Polsce. Na drogach będzie ślisko

Noc z 12 na 13 grudnia zapowiada się niebezpiecznie na drogach. IMGW wydał już alerty niemal dla całej Polski. Kierowcy, zachowajcie ostrożność na drogach!

Alerty IMGW 15 województwach. "Zalecamy szczególną ostrożność"

"Już niemal cała Polska jest objęta ostrzeżeniami meteorologicznymi przed marznącymi opadami deszczu lub mżawki. Zalecamy szczególną ostrożność na drogach i chodnikach - może być bardzo ślisko!" - alarmował instytut na Twitterze.

Po aktualizacji alertów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązują one w województwach:

pomorskim,

kujawsko-pomorskim,

warmińsko-mazurskim,

podlaskim,

mazowieckim,

lubelskim,

podkarpackim,

świętokrzyskim,

małopolskim,

śląskim

opolskim,

łódzkim,

wielkopolskim,

lubuskim,

dolnośląskim.

IMGW ostrzega przed opadami marznącymi oraz mżawką, które w połączeniu z niską temperaturą powietrza spowodują gołoledź. Alerty w większości województw pozostaną ważne do godz. 10 lub 11 w czwartek 13 stycznia.

W nocy z 12 na 13 stycznia oraz nad ranem na drogach będzie ślisko, dlatego przypominamy kierowcom, by zachowali szczególną ostrożność na drogach. To ważne, by dostosować prędkość do panujących warunków atmosferycznych, by ustrzec się przed niebezpiecznymi manewrami. Dodatkowe zagrożenie w czwartek może stworzyć silny wiatr (do 90 km/h) w rejonach nadmorskich. IMGW może wydać tam ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia.

Prognoza zagrożeń IMGW. Niebezpiecznie również w piątek

Z prognozy zagrożeń IMGW wynika, że w piątek już niemal w całej Polsce wiać będzie silny wiatr. Ostrzeżenia pierwszego stopnia mogą zostać wydane dla wszystkich województw, oprócz: zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. Ponadto nad morzem w pobliżu Trójmiasta mogą zostać wydane alerty drugiego stopnia.

