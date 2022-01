Licytuj książkę "Sapiens. Od zwierząt do bogów" Y. N. Harariego z autografem [AUKCJA GAZETA.PL DLA WOŚP]

Siema! Gazeta.pl gra #JedenDzieńDłużej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Licytujcie i kwestujcie razem z nami. Historyk i filozof prof. Yuval Noah Harari przekazał specjalnie na jedną z naszych aukcji egzemplarz polskiej wersji swojej bestsellerowej książki "Sapiens. Od zwierząt do bogów" wraz z autografem i dedykacją, o którą będzie mógł za naszym pośrednictwem poprosić zwycięzca licytacji.



"Sapiens. Od zwierząt do bogów" z autografem i dedykacją prof. Y. N. Harariego. Weź udział w licytacji * >>>



* Ważna informacja dla uczestników aukcji: ze względu na kwestie organizacyjne książka może dotrzeć do zwycięzcy licytacji po kilku tygodniach od jej zakończenia.

Wydana w 2014 r. książka "Sapiens. Od zwierząt do bogów" rozeszła się na całym świecie w liczbie 21 milionów egzemplarzy. "Całościowa historia człowieka - od ukrywania się w jaskiniach do podróży na Księżyc i inżynierii genetycznej" - tak o książce prof. Harariego pisze "Wydawnictwo Literackie", wydawca polskiej wersji.

'Sapiens. Od zwierząt do bogów' mat. wydawcy

"Sto tysięcy lat temu ludzie z trudem walczyli o przetrwanie, cały czas żyjąc w strachu przed wszechmocną naturą i rywalizującymi z nimi zwierzętami. Dzisiaj w XXI wieku opanowaliśmy cały świat i to nasz niekontrolowany rozwój jest zagrożeniem dla planety i zwierząt. Homo sapiens uczy się właśnie przekształcać swoje geny i chciałby stać się podobny do własnych wyobrażeń o bogach" - czytamy w materiałach prasowych polskiego wydawcy.

Prof. Yuval Noah Harari urodził się w 1976 r. w Izraelu. Jest wykładowcą na Wydziale Historii Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Specjalizuje się w historii świata, średniowiecza i wojskowości. Obecnie jego praca naukowa skupia się na kwestiach takich jak m.in. związek między historią a biologią, różnice między Homo sapiens a innymi zwierzętami czy pytania etyczne stawiane przez naukę i technikę w XXI w.

Prof. Yuval Noah Harari mat. prasowe

Na polskim rynku, oprócz książki "Sapiens. Od zwierząt do bogów", ukazały się do tej pory następujące pozycje: "21 lekcji na XXI w.", "Homo deus. Krótka historia jutra", "Sapiens. Opowieść graficzna. Narodziny ludzkości" i "Sapiens. Opowieść graficzna. Filary cywilizacji".

Książki naukowca ukazały się do tej pory w 65 językach i rozeszły się na całym świecie w liczbie ponad 35 mln egzemplarzy. Prof. Harari jest uważany za jednego z najbardziej wpływowych współczesnych intelektualistów.

#JedenDzieńDłużej. Akcja Gazeta.pl dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Akcja Gazeta.pl dla WOŚP narodziła się w 2019 roku i nie był to szczęśliwy czas. 27. Finał Wielkiej Orkiestry był pierwszym, któremu do późnych godzin nocnych nie towarzyszyły uśmiech i duma z dzieła, jakim jest pomoc dzieciom czy osobom starszym. Święto dobra, jedno z najwspanialszych wydarzeń społecznych w Polsce po 1989 roku zostało przerwane tragicznymi wydarzeniami w Gdańsku. Na scenie WOŚP śmiertelnie ranny został prezydent miasta Paweł Adamowicz.

Wtedy postanowiliśmy: dokończmy finał w kolejną niedzielę, pokonajmy wspólnie zło. Ta idea jest wciąż aktualna, szczególnie po tragicznych miesiącach, jakie przyniosła całemu światu pandemia Covid-19. Zagrajmy znów #JedenDzieńDłużej, by dobro zwyciężyło.

Chcemy, by święto, które każdego roku obchodzimy wraz z WOŚP się nie kończyło. I dlatego prosimy: róbmy to jeszcze raz, jeszcze jeden dzień dłużej. I do końca świata. Zebrane pieniądze trafią do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W tym roku WOŚP gra dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Nasze tegoroczne aukcje rozpoczynają się 24 stycznia i kończą 31 stycznia, dzień po finale WOŚP. Wszak gramy #JedenDzieńDłużej. >>