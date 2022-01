TVP porównało wzrost Tuska ze wzrostem Dziambora. Był nawet wykres. "Podajemy twarde liczby"

Zobacz wideo Kiedy nastąpi uwolnienie rynku gazu? Głośniewska: Powinno to nastąpić od 1 stycznia 2024 r.

TVP wciąż w formie - po "zepsuciu Polakom świąt przez opozycję" i "podatku Tuska" przyszedł czas na analizę wzrostu polityków. Skąd taki pomysł? Polityk Konfederacji Artur Dziambor w rozmowie z Salon24 został ostatnio zapytany, czy nie obawia się Donalda Tuska. - On jest o dwie głowy mniejszy ode mnie. Ciężko się bać - zażartował poseł. Po czym dodał: - Odpowiedź na pana pytanie, czy ja się boję Donalda Tuska, brzmi: niekoniecznie. To nie jest konkurencja merytoryczna.

REKLAMA

TVP pokazało na wykresie porównanie wzrostu Dziambora i Tuska

Tę wypowiedź Dziambora wykorzystano w programie "W tyle wizji" w TVP Info. Widzowie mogli dowiedzieć się, o ile Artur Dziambor jest wyższy od polityka Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Pokazano też wykres na tę okoliczność. Ze "śledztwa" dziennikarzy TVP wynika, że Donald Tusk ma 174 cm, natomiast Artur Dziambor jest o 22 cm od niego wyższy - mierzy 196 cm.

- Po wnikliwych poszukiwaniach informacji o wzroście obu panów, podajemy twarde liczby - komentował prezenter TVP. - I całe szczęście, że nie wmieszaliśmy w to Rafała Trzaskowskiego, bo zaraz by protestował, bo on tam z tym wzrostem ma coś... Nie lubi, jak mu się go zaniża, a mały nie jest - stwierdziła prowadząca program Dorota Łosiewicz.

Wykres "przedstawiający twarde liczby" udostępnił w mediach społecznościowych sam Dziambor. . "Na dobry początek dnia" - skomentował.

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Senat za powołaniem nadzwyczajnej komisji ds. Pegasusa