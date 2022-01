Licytuj płytę "Na razie stoję, na razie patrzę" zespołu Organek z autografem [AUKCJA GAZETA.PL DLA WOŚP]

Siema! Gazeta.pl gra #JedenDzieńDłużej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Licytujcie i kwestujcie razem z nami. Wydawnictwo Mystic Production specjalnie na jedną z naszych aukcji przekazało płytę "Na razie stoję, na razie patrzę" zespołu Ørganek z autografem Tomasza Organka i dedykację, o którą będzie mógł za naszym pośrednictwem poprosić zwycięzca aukcji.



"Na razie stoję, na razie patrzę" zespołu Ørganek z autografem i dedykacją. Weź udział w licytacji >>>



"Postnowoczesna mieszanka rock’n’rolla, post punka, electro oraz dosadnych tekstów Tomasza Organka dają wybuchowe połączenie. Muzyka na nowe czasy" - tak o albumie pisze wydawca.

REKLAMA

mat. wydawcy

Zespół Ørganek powstał w 2013 r. z inicjatywy autora tekstów i muzyki Tomasza Organka (wcześniej związanego z zespołem SOFA). Do tej pory ukazały się cztery albumy: "Głupi", "Czarna Madonna", "Ocali nas miłość" i "Na razie stoję, na razie patrzę". Dwa z nich pokryły się w Polsce platyną.

W skład zespołu Ørganek wchodzą: Tomasz Organek (gitara, śpiew, teksty), Adam Staszewski (bas), Tomasz Lewandowski (instrumenty klawiszowe, programowanie), Robert Markiewicz (perkusja, programowanie).

"Zespół zagrał do chwili obecnej ponad pół tysiąca koncertów w Polsce i za granicą ciesząc się ogromnym zainteresowaniem publiczności oraz ponad stumilionową oglądalnością swoich teledysków. Piosenki grupy wielokrotnie zdobywały najwyższe miejsca na listach przebojów" - można przeczytać na oficjalnej stronie internetowej grupy.

#JedenDzieńDłużej. Akcja Gazeta.pl dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Akcja Gazeta.pl dla WOŚP narodziła się w 2019 roku i nie był to szczęśliwy czas. 27. Finał Wielkiej Orkiestry był pierwszym, któremu do późnych godzin nocnych nie towarzyszyły uśmiech i duma z dzieła, jakim jest pomoc dzieciom czy osobom starszym. Święto dobra, jedno z najwspanialszych wydarzeń społecznych w Polsce po 1989 roku zostało przerwane tragicznymi wydarzeniami w Gdańsku. Na scenie WOŚP śmiertelnie ranny został prezydent miasta Paweł Adamowicz.

Wtedy postanowiliśmy: dokończmy finał w kolejną niedzielę, pokonajmy wspólnie zło. Ta idea jest wciąż aktualna, szczególnie po tragicznych miesiącach, jakie przyniosła całemu światu pandemia Covid-19. Zagrajmy znów #JedenDzieńDłużej, by dobro zwyciężyło.

Chcemy, by święto, które każdego roku obchodzimy wraz z WOŚP się nie kończyło. I dlatego prosimy: róbmy to jeszcze raz, jeszcze jeden dzień dłużej. I do końca świata. Zebrane pieniądze trafią do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W tym roku WOŚP gra dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Nasze tegoroczne aukcje rozpoczynają się 24 stycznia i kończą 31 stycznia, dzień po finale WOŚP. Wszak gramy #JedenDzieńDłużej. >>