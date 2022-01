Pogoda na dziś - czwartek 13 stycznia. Marznący deszcz w prawie całym kraju. Są ostrzeżenia IMGW

Synoptycy IMGW prognozują pochmurny czwartek z szansą na przejaśnienia. Na południowym wschodzie wystąpią opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i marznący deszcz powodujący gołoledź, a na pozostałym obszarze kraju opady deszczu lub mżawki. Zapowiadany jest silny, porywisty wiatr w porywach do 55 km/h, nad morzem do 65 km/h, zachodni i północno-zachodni (choć według prognozy zagrożeń IMGW wiatr na Wybrzeżu może osiągnąć w porywach nawet 90 km/h).

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego na niebie czasem jest więcej słońc?

Jaka będzie pogoda w czwartek 13 stycznia? Plusowa temperatura w dzień

Rano niewielki mróz pojawi się tylko na wschodzie i południu kraju: od - 3 stopni w Lublinie, przez -2 w Rzeszowie i Białymstoku, po - 1 w Krakowie i Katowicach. Zero wskażą termometry na Opolszczyźnie i w centrum kraju. W pasie od Warmii i Mazur po Dolny Śląsk będzie 1 stopień, w Lubuskiem 2, na Pomorzu Zachodnim 3, a na Pomorzu 4.

Pełnia księżyca w styczniu 2022 roku. Kiedy wypada Pełnia Wilczego Księżyca?

W ciągu dnia temperatura powinna utrzymać się powyżej zera: od 1 stopnia w regionach wschodnich i na Śląsku, przez 2-3 w centrum i na zachodzie, do 5 na krańcach północno-zachodnich. Po południu i wieczorem nadal "na plusie": 2-3 stopnie we wschodnio-południowej Polsce i od 4 do 6 w na zachodzie i północy.

Pogoda na czwartek 13 stycznia. Alerty IMGW. Uwaga na gołoledź

IMGW ostrzega przed słabymi opadami marznącego deszczu i mżawki, które spowodują gołoledź. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia wynosi 80 proc. Instytut wydał w związku z tym szereg alertów pierwszego stopnia dla wszystkich województw za wyjątkiem zachodniopomorskiego:

pomorskie , kujawsko-pomorskie - do godz. 6 rano w czwartek 13 grudnia;

, - do godz. 6 rano w czwartek 13 grudnia; lubuskie - do godz. 8;

- do godz. 8; warmińsko-mazurskie - do godz. 8 (zachodnie powiaty) i do godz. 9 (wschodnie powiaty);

- do godz. 8 (zachodnie powiaty) i do godz. 9 (wschodnie powiaty); wielkopolskie , dolnośląskie - do godz. 10;

, - do godz. 10; podlaskie - do godz. 10 (północne powiaty) i do godz. 12 (południowe powiaty);

- do godz. 10 (północne powiaty) i do godz. 12 (południowe powiaty); mazowieckie - do godz. 10 (północne powiaty) i do godz. 11 (południowe powiaty);

- do godz. 10 (północne powiaty) i do godz. 11 (południowe powiaty); opolskie, świętokrzyskie - do godz. 11;

Seria dramatycznych wypadków w Tatrach. "Spadli kilkaset metrów"