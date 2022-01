Pogoda. Ostrzeżenia IMGW na środę i czwartek. Gołoledź i wiatr w porywach do 90 km/h

Pogoda w najbliższych dniach nie będzie rozpieszczała - w szczególności tyczy się to kierowców. Na drogach 12 i 13 stycznia może pojawić się gołoledź - na którą powinni uważać także i piesi. Od czwartku 13 stycznia z kolei w Polsce da się odczuć także oddziaływanie silnego wiatru. Szczególną ostrożność powinni zachować zwłaszcza mieszkańcy północnej części kraju.

Ostrzeżenie meteorologiczne. Marznący deszcz i gołoledź na drogach

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, od środy na drogach może być wyjątkowo ślisko. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed opadami marznącymi na 12 stycznia zostało wydane dla całej północnej, centralnej, zachodniej i kawałka wschodniej części Polski.

Dotyczy to województw:

zachodniopomorskiego,

pomorskiego,

kujawsko-pomorskiego,

wielkopolskiego,

lubuskiego,

dolnośląskiego,

opolskiego,

północnych powiatów woj. łódzkiego,

mazowieckiego,

warmińsko-mazurskiego,

podlaskiego,

północnych powiatów woj. lubelskiego.

Opady marznące 13 stycznia wystąpią także w województwach mazowieckim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim, świętokrzyskim oraz w części woj. łódzkiego i warmińsko-mazurskiego.

IMGW. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem

Od 13 stycznia do Polski nadciągnie także silny wiatr o średniej prędkości ok. 70 km/h. Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że w porywach może on osiągnąć nawet 90 km/h, czyli będzie zdolny do łamania drzew czy uszkodzenia budynków. W czwartek wichura wystąpi przede wszystkim w północnej i północno-zachodniej części Polski. Ostrzeżenie na ten dzień zostało wydane dla dwóch województw: zachodniopomorskiego oraz pomorskiego.

W kolejnym dniu wiatr rozciąga swój zasięg jeszcze na wschodnią i centralną część kraju. Ostrzeżenie pierwszego stopnia na dzień 14 stycznia dotyczy województw: zachodniopolskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, a także mazowieckiego.