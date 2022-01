Podwyżki cen gazu dotykają coraz większą liczbę mieszkańców - nie inaczej jest również w przypadku niektórych organizacji charytatywnych. Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie swoją działalność prowadzi od lat 80-tych. Organizacja oferuje osobom bezdomnym m.in. jadłodajnie czy Ośrodek Aktywizacji Społecznej i Zawodowej. Swoje działania skupia przede wszystkim na pomocy potrzebującym. Teraz jednak stoi przed wyzwaniem zapłacenia rachunków za gaz, których podwyżka wyniosła 1000 proc.

Lublin. Prezeska Bractwa: Jeżeli odłączą nam gaz, będziemy zmuszeni zamknąć naszą organizację

Monika Zielińska, prezeska Bractwa nie ukrywa, że organizacji nie stać na płacenie rachunków po takiej podwyżce cen. Podkreśla, że Bractwo utrzymuje się z dobrowolnych wpłat, a także dotacji pochodzących z Urzędu Miasta.

- To 1000 proc. podwyżki. Nie stać nas na to - cytuje słowa Zielińskiej "Kurier Lubelski". - My mamy pomagać ludziom, a nie martwić się o rachunki. Jeżeli nie będziemy mieli na te rachunki to nam gaz odłączą i będziemy zmuszeni zamknąć naszą organizację - dodaje szefowa Bractwa.

Rachunki organizacji wzrosły nawet o 15 tysięcy zł miesięcznie

Jak podaje "Dziennik Wschodni", rachunki za prowadzenie kuchni przez organizację wynosiły wcześniej 3,6 tys. zł, obecnie sięgają one nawet 19 tys. zł miesięcznie. Podobnie jest także z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych, za które rachunki wzrosły z 1,6 tys. zł do ponad 6 tys. zł.

Siostra Chmielewska: Jak jest kryzys, w d... dostają biedacy

Prezeska Bractwa Miłosierdzia im. Brata Alberta podkreśla, że sprawdzała czy do wzrostu opłat mogło przyczynić się większe zużycie gazu przez organizacje. Jak jednak poinformowała - tak się nie stało. Lokalny portal podaje również, że Zielińska chce podjąć się jeszcze negocjacji taryfy. Liczy jednak także na to, że nagłośnienie sprawy pomoże zaangażować rząd w tej sprawie.