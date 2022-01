Fogiel o komisji ds. Pegasusa. "Bądźmy poważni", "To, kogo inwigilują służby, nie powinno być wiadome"

Zobacz wideo Poranna rozmowa Gazeta.pl gościem Radosław Fogiel

Głównym tematem Porannej rozmowy Gazeta.pl była inwigilacja Pegasusem. Radosław Fogiel niechętnie odpowiadał na zadawane pytania. Zapytany o to, wobec kogo polski rząd stosuje oprogramowanie operacyjne, odparł, że jest to temat na posiedzenie komisji służb specjalnych, które zawsze jest tajnie.

Dopytywany o wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który przyznał, że system Pegasus znajduje się w posiadaniu polskich służb specjalnych, stwierdził, że prezes PiS ma "dużo większą wiedzę w tej sprawie niż większość posłów".

Jacek Gądek przypomniał, że jeszcze kilka tygodni wcześniej mówił, że "nie wie, co z tym Pegasusem". - Ta wypowiedź dotyczyła pytań dziennikarzy o to, czy ktoś z polityków mógł zostać potraktowany technikami operacyjnymi, Nie sądzę, by Jarosław Kaczyński otrzymywał informacje o osobach, wobec których służby podejmują takie działania - dodał.

- Takie decyzje są podejmowane pod kontrolą sądu, zgodnie z przepisami - podkreślał.

To, kogo służby inwigilują Pegasusem - nie powinno być wiadome

Zapytany o swoją wypowiedź, w której żartował z tematu Pegasusa, stwierdził, że wypowiedź ta dotyczyła artykułu "Gazety Wyborczej" o inwigilowaniu senatora Brejzy. - To jest gazeta, która kilka tygodni temu pomyliła ministra Przemysława Czarnka z Leszkiem Czarneckim. Napisali artykuł o tym drugim, a używali nazwiska tego pierwszego - mówił wicerzecznik PiS.

- Nie mam wiedzy, wobec kogo w Polsce stosuje się kontrolę operacyjną. Nie jest to rolą polityków - dodał.

Zapytany o pomysł powołania komisji śledczej w tej sprawie skontrował: "Bądźmy poważni".

- To są rzeczy, które nie zawsze powinny być wiadome - stwierdził.

Ziobrexit? Fogiel: Nic mi nie wiadomo

Jacek Gądek zapytał swojego gościa o pogłoski, według których Zbigniew Ziobro miałby odejść z rządu. - Nic mi nie wiadomo, żeby miał takie plany. Na Nowogrodzkiej też takich planów nie ma - uciął.

Radosław Fogiel odniósł się także do kar nałożonych Polsce za niezastosowanie się do wyroku TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej. - Mamy cały wachlarz możliwości - przekonywał. Jako jedno z możliwych rozwiązań wymienił prawo weta.

Poseł zapytany, czy Mateusz Morawiecki przystąpiłby do debaty z Donaldem Tuskiem, odparł, że lider PO "desperacko próbuje znaleźć środki i metody, którymi pozyskuje Polaków". - W takiej debacie jasno byłoby widać efekty rządów Zjednoczonej Prawicy (....) Przystąpienie do takiej debaty to decyzja premiera - uznał.