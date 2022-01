Opolskie. Nietrzeźwy kierowa dachował w przydrożnym rowie. "Pojazd był niedopuszczony do ruchu"

Zobacz wideo Jak ofiary Pegasusa mogą dochodzić swoich praw? Pytamy senatora Kwiatkowskiego

Do zdarzenia doszło w niedzielę 9 stycznia nad ranem w Niwkach (woj. opolskie). Informacja o wypadku wpłynęła do służb ratunkowych z powiatu namysłowskiego około godziny 8.00. Na zakręcie samochód marki BMW wypadł z drogi i dachował w rowie. Pojazdem jechało czterech młodych mężczyzn. Jak później ustalili policjanci, wracali z imprezy do domu.- Jedna osoba trafiła do szpitala - powiedział aspirant Paweł Chmielewski z Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie. Okazało się, że wszyscy byli pod wpływem alkoholu. - Kierowca wydmuchał blisko 2 promile - dodał Paweł Chmielewski.

Opolskie. Dachował w przydrożnym rowie. "Pojazd był niedopuszczony do ruchu"

- Zastani na miejscu zdarzenia mężczyźni byli pod widocznym działaniem alkoholu. Jeden, z obrażeniami głowy, wymagał pomocy lekarskiej. Karetką został przetransportowany do szpitala - przekazał Paweł Chmielewski, rzecznik namysłowskiej policji, którego cytuje portal prostozopolskiego.pl.

Kiedy kierowca wytrzeźwiał, usłyszał zarzut prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. - Przyznał się do winy - przekazał asp. Paweł Chmielewski. Funkcjonariusze policji odebrali mu prawo jazdy, które posiadał od zaledwie pół roku. - Ponadto pojazd był niedopuszczony do ruchu - relacjonował w komunikacie. Okazało się, że przez wzgląd na zły stan techniczny auta zatrzymano jego dowód rejestracyjny.

20-letniemu kierowcy grozi wysoka grzywna, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, a nawet do 2 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.

"Pamiętajmy, że konsekwencje pijanych kierowców ponoszą nie tylko oni sami, ale również ich pasażerowie i inni uczestnicy ruchu drogowego. Wypadki spowodowane przez pijanych kierowców często są tragiczne w skutkach. Nie bądź obojętny kiedy widzisz podejrzanie zachowującego się kierowcę. Zareaguj, zadzwoń pod numer alarmowy 112" - zaapelowała namysłowska policja.

