Ustrzyki Dolne. Niedźwiadek w ciężkim stanie trafił do kliniki. Wcześniej błąkał się w pobliżu domów [WIDEO]

Na terenie gminy Ustrzyki Dolne w poniedziałek odnaleziono małego niedźwiadka. "Dzisiejszy dzień pokazuje nam, jak bardzo potrzebne są takie miejsca jak nasze i jak trudno bez wsparcia dobrych serc jest pomagać zwierzętom" - czytamy na Facebooku Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu, do którego trafiło zwierzę.

Niedźwiadek odnaleziony w pobliżu domów

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne przekazało w poniedziałek wieczorem, że jeden z leśniczych poinformował, iż w pobliżu domów w Teleśnicy w gminie Ustrzyki Dolne (woj. podkarpackie) odnalazł małego niedźwiadka. - Wiedzieliśmy, że w okolicy bytuje niedźwiedzica, z która widywaliśmy jej potomstwo, dwa niedźwiedzie - przekazało portalowi Przemyśl Nasze Miasto Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne.

Leśniczy szukał w okolicy tropów samicy i drugiego misia. Odnalazł jedynie ślady dwóch wilków, idących za tropem małego niedźwiedzia. Na śniegu widoczne były również ślady krwi. Jak podają lokalne media, zwierzę utknęło nad wezbraną rzeką, bezskutecznie próbując wspiąć się na brzeg.

- Obserwacja zwierzęcia wskazała na to, że jest wychudzony, mocno osłabiony oraz ma problemy z chodzeniem - ciągnie tylne łapy. Jego los wydawał się przesądzony, trzeba było działać - poinformowało nadleśnictwo.

Ustrzyki Dolne. Zagubiony niedźwiadek trafił pod opiekę weterynarzy

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie Wojciech Wdowik podjął decyzję o złapaniu zwierzęcia, by ratować jego życie. Niedźwiadka przetransportowano więc do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu, gdzie trafił pod opiekę weterynarzy. Mimo że jest chłopcem, nazywany jest Adą. "Niedźwiadek najprawdopodobniej nie nadążył za matką i możliwym rodzeństwem lub został odrzucony ze względu na chorobę" - czytamy na Facebooku ośrodka.

Teraz niedźwiadka czeka szereg badań. - Nazwaliśmy go Ada i będziemy go ratować. Nie mam miłych wieści, bo te objawy nerwowe, które wcześniej widzieliśmy na filmikach, które wcześniej dostaliśmy z Nadleśnictwa, wskazują, że jest to jakaś poważna infekcja układu nerwowego. Być może jest to wirus, być może choroba genetyczna często spotykana u niedźwiedzi, a być może uraz. Tego jeszcze nie wiemy - powiedział portalowi Przemyśl Nasze Miasto lek. wet. Radosław Fedaczyński z Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu.