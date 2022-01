Zakopane. IMGW ostrzega przed silnym mrozem. Bardzo trudne warunki w górach

Ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed silnym mrozem obowiązuje od 21.00 do środy 8.00 w rejonie Zakopanego i okolic. Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od minus 16 do minus 12 stopni. Wiatr będzie wiał z prędkością od 5 do 15 kilometrów na godzinę.

Bardzo trudne warunki do uprawiania turystyki

W ciągu ostatnich kilku dni w Tatrach doszło do serii śmiertelnych wypadków. Warunki do uprawiania turystyki w wyższych partiach Tatr są bardzo trudne - podaje Tatrzański Park Narodowy. W większości miejsc jest bardzo ślisko - zalegający na szlakach śnieg jest twardy i zmrożony, a powyżej 2000 m n.p.m. pokrywa go dodatkowo gruba warstwa lodu.

Tatry. Turyści spadli z Przełęczy Krzyżne. "Doznali poważnych obrażeń"

Utrudnienie w poruszaniu się w partiach graniowych stanowi również silny wiatr. Poruszanie się w warunkach zimowych, w wyższych partiach Tatr, wymaga dużego doświadczenia w zimowej turystyce górskiej oraz znajomości oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i posiadania odpowiedniego sprzętu - raki (nie raczki!), czekan, kask, lawinowe ABC, wraz z umiejętnością posługiwania się nim.

Na niżej położonych szlakach i drogach dojściowych do schronisk występują liczne oblodzenia – jest bardzo ślisko (zalecamy zabrać ze sobą raczki oraz kijki). Są miejsca, gdzie śniegu nie ma i wystają kamienie. Warunki do uprawiania narciarstwa są na razie także bardzo trudne. Pokrywa śnieżna jest zbyt cienka.

TPN apeluje o niewchodzenie na taflę Morskiego Oka. Lód w wielu miejscach jest cienki, pod naporem może się załamać.