Tatry. Turyści spadli z Przełęczy Krzyżne z wysokości 250 metrów. "Doznali poważnych obrażeń"

We wtorek po południu ratownicy TOPR zostali poinformowani o wypadku, do którego doszło w rejonie Doliny Pańszczycy (Tatry). Gdy dotarli na miejsce, okazało się, że dwoje turystów potrzebujących pomocy spadło z 250 metrów z Przełęczy Krzyżne. Kobieta i mężczyzna zostali przetransportowani do szpitala w Zakopanem.

