Jordanów. Lokalny biznesmen ranił nożem trzy osoby. Twierdził, że się bronił. Jest wyrok

W lutym 2020 r. grupa młodych mężczyzn - w wieku od 20 do 24 lat - spotkało się na parkingu Galerii Jordanowskiej (woj. małopolskie), skąd mieli się wspólnie wybrać na imprezę do oddalonego o ok. 40 km Chyżnego. Na parkingu doszło jednak do bójki z udziałem właściciela obiektu - 48-letniego wówczas Józefa L., który ranił nożem trzy osoby. Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej (woj. małopolskie) oskarżyła go o usiłowanie dokonania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanych. Na początku stycznia Sąd Rejonowy w Krakowie orzekł, że Józef L. jest winny. Właściciel galerii został skazany na cztery lata i trzy miesiące więzienia bez zawieszenia. Ma też zapłacić 10 tys. zł odszkodowania Mateuszowi J., który doznał najcięższych obrażeń. Wyrok nie jest prawomocny.

Właściciel galerii zaatakował nożem grupę mężczyzn. Co się stało?

Józef L. jest jednym z najbogatszych mieszkańców Jordanowa. Ma nie tylko galerię handlową, ale także karczmę, stację benzynową i sklep. Zeznawał, że w dniu zdarzenia wypił z żoną kilka drinków ("Gazeta Krakowska" ustaliła, że miał 1,3 promila alkoholu we krwi). Wtedy zadzwoniła do niego pracownica galerii i powiedziała, że na parkingu obiektu grupa mężczyzn ściga się samochodami. Miał być to kolejny taki incydent w tamtym czasie. Józef L. powiadomił policję, ale w odpowiedzi usłyszał, że nie ma wolnego patrolu, który mógłby interweniować. Wobec tego właściciel galerii sam udał się na miejsce.

Tłumaczył, że zabrał ze sobą nóż, bo "bał się, co zastanie na miejscu". Podkreślał, że w swojej galerii "miewał do czynienia z dilerami narkotyków" i obawiał się, że wrócili zniszczyć jego mienie. Mówił, że nie pamięta szczegółów awantury. Przyznał, że w obronie własnej zadał ciosy nożem - podał Onet. Na sali rozpraw zalał się łzami i przepraszał za swoje zachowanie.

Poszkodowani mężczyźni twierdzili z kolei, że nie było żadnego wyścigu, a na parkingu pili piwo, by "zaprawić się" przed dyskoteką. "Nagle zostali jednak zaatakowani przez Józefa L. który był w amoku. Zadawał im razy nożem, tak by zabić" - mówili, cytowani przez portal. Pierwszy z mężczyzn miał poranioną rękę. Drugi z cięższymi, ale niezagrażającymi życiu obrażeniami trafił na oddział ortopedii. W najcięższym stanie był 23-letni Mateusz J., który z przebitymi płucem i wątrobą długo walczył o życie na oddziale intensywnej terapii. Józef L. ma zamiar odwołać się od wyroku - chce walczyć o wyrok w zawieszeniu.

