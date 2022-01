Podlasie. "Maryś, zaszczep się". Piosenka zachęcająca do szczepień podbija Internet

Zobacz wideo Jak ofiary Pegasusa mogą dochodzić swoich praw? Pytamy senatora Kwiatkowskiego

Klip do utworu "Maryś, zaszczep się" miał swoją premierę 10 grudnia 2021 roku, ale dopiero teraz zyskał na popularności. Obejrzało go już ponad 100 tys. użytkowników platformy You Tube. Na nagraniu członkowie folklorystycznych zespołów "Koplanianki" i "Srebrne Nutki" z Kleosina (woj. podlaskie) śpiewają piosenkę podczas prac na wsi i słowami: "Zaszczep się Marysiu, chroń swe życie młode, COVID zbiera żniwo, nie pyta o zgodę" - próbują przekonać bohaterkę do szczepień.

REKLAMA

Jak czytamy na stronie okjuchnowiec.pl, autorem tekstu "z przymrużeniem oka" jest Danuta Ekman. Projekt został zrealizowany na zlecenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Łapy. Dr Grzegorz Roszkowski nie żyje. "Wspaniały chirurg, oddany pacjentom"

"Maryś, zaszczep się", czyli utwór, który podbija Internet

"To była super zabawa i przygoda. Do tego bardzo fajne doświadczenie" - mówią uczestnicy muzycznego klipu 'Maryś, zaszczep się!' zachęcającego do szczepień przeciwko COVID-19. W akcji prowadzonej przez Gminę Juchnowiec Kościelny wzięły udział połączone siły zespołów muzycznych działających przy Ośrodku Kultury - czytamy na Facebooku Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny.

"'Koplanianki' i 'Srebrne Nutki' wykazały się naprawdę dużą cierpliwością i poczuciem humoru podczas dni nagraniowych. Paniom oraz panom (w tym panu Markowi dzielnie wspierającemu nasze grupy) należą się wielkie brawa za zaangażowanie. Wspólnie z Urzędem Gminy Juchnowiec Kościelny bardzo dziękujemy też wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu materiału" - dodają przedstawiciele.

Akcja policji w punkcie interwencji kryzysowej. "Rosja? Białoruś? Nie, Polska, Podlasie, adwent"