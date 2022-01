Zobacz wideo Lublin. Kia wjechała w karetkę pędzącą na sygnale

Trwa kryzys lubelskiej pediatrii. Nie działają oddziały dziecięce w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie i Zamojskim Szpitalu Niepublicznym. Pediatria w szpitalach we Włodawie i Lubartowie wróciła dopiero pod koniec 2021 r. W związku z tym wielu małych pacjentów trafiało do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, który przeżywał oblężenie. "Skutkowało to trudnościami w diagnostyce i leczeniu specjalistycznym hospitalizowanych tam dzieci" - pisał "Kurier Lubelski" na przełomie listopada i grudnia.

Lubelskie. Dyrektor szpitala w Krasnymstawie: Problem z pediatrią jest w całej Polsce

Teraz z problemem zmaga się także szpital w Krasnymstawie. - Do końca tego miesiąca mamy zabezpieczoną opiekę nad pacjentami. Prowadzimy rozmowy z lekarkami specjalistkami, które złożyły wypowiedzenia. Mamy nadzieję, że je wycofają. Rozmawiamy również z innymi lekarzami, między innymi z Ukrainy - powiedział "Dziennikowi Wschodniemu" dyrektor szpitala w Krasnymstawie Andrzej Jarzębowski.

Dyrektor podkreślił, że obecnie bardzo trudno pozyskać specjalistów pediatrii - nie tylko w Lubelskiem, ale i w całej Polsce. Liczy, że pediatrię w jego szpitalu wesprą lekarze rezydenci, których na oddziale dziecięcym jest teraz trzech. Jarzębowski wskazał, że dodatkowym utrudnieniem było zawieszenie pediatrii w niedalekim Zamościu, skąd pacjenci trafiali m.in. właśnie do Krasnegostawu.

- Jeśli nawet nie uda nam się rozwiązać tego problemu i dojdzie do zawieszenia oddziału, to będziemy walczyć o to, żeby trwało to jak najkrócej. Pediatria ma wspólne piony dyżurowe z neonatologią. Jeśli więc nie będzie specjalistów na jednym oddziale, to możemy mieć też problem z drugim oddziałem i przyjmowaniem porodów - mówił Jarzębowski w rozmowie z gazetą. Dyrektor apeluje o wsparcie. Lekarze do pracy mogą zgłaszać się telefonicznie i przez internet.

