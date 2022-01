Głogoczów. Policjanci zatrzymali poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania

6 stycznia policjanci na DK7 w Głogoczowie (powiat myślenicki) zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę samochodu osobowego na holenderskich numerach rejestracyjnych, który przekroczył dozwoloną prędkość o 22 km/h - podaje małopolska policja.

Kontrolowany 37-latek, pochodzący z Małopolski, w momencie zatrzymania był zdenerwowany. W trakcie sprawdzania jego danych w systemie teleinformatycznym okazało się, że jest poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania przez irlandzki wymiar sprawiedliwości.

Policjanci z małopolski podczas kontroli drogowej zatrzymali podejrzanego o pedofilię

Mężczyzna jest podejrzany o seksualne wykorzystanie dziecka. Został przez policjantów zatrzymany i doprowadzony do prokuratury, a następnie do sądu, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci siedmiodniowego aresztu - do czasu ekstradycji i przekazania w ręce irlandzkich władz.

Policjanci ustalili, że 37-latek przez ostatnie lata ukrywał się w Holandii, a do Polski przyjechał kilka dni temu w celu załatwienia prywatnych spraw.