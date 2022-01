Podlasie. Dr Grzegorz Roszkowski nie żyje. Był chirurgiem i radnym. Miał 54 lata

"Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Grzegorza Roszkowskiego - zastępcy dyrektora ds. lecznictwa SP ZOZ w Łapach" - czytamy na Facebooku gminy Łapy (woj. podlaskie). Lekarz zmarł 10 stycznia 2022 roku. Miał 54 lata.

Dyrektorka szpitala w Łapach: To ogromny szok... Musimy dojść do siebie

"Dr Grzegorz Roszkowski od wielu lat pracował w przyszpitalnej Poradni Chirurgicznej, gdzie przyjmował tysiące pacjentów. Był cenionym chirurgiem, niezwykle pracowitym człowiekiem i lekarzem, oddanym całym sercem pacjentom. Przez wiele lat ratował życie pacjentom SOR-u. Na zawsze pozostanie w pamięci wdzięcznych pacjentów" - napisano w poście.

Lekarz był również radnym Rady Miejskiej w Łapach w latach 1994-1998 oraz 1998-2002.

- Ta informacja była dla nas ogromnym szokiem - powiedziała "Kurierowi Porannemu" Urszula Łapińska, dyrektorka łapskiego szpitala. - Dowiedzieliśmy się o śmierci doktora Roszkowskiego ok. 14. Trudno nam w tej chwili to w jakiś sposób komentować. Musimy dojść do siebie - dodała.

Pacjenci żegnają Grzegorza Roszkowskiego w mediach społecznościowych

Pod postem opublikowanym przez gminę Łapy pojawiło się blisko 300 komentarzy - pacjenci żegnają dr. Grzegorza Roszkowskiego.

Jeszcze we wtorek pomagał mojemu dziadkowi. Dzisiaj miała być kolejna wizyta kontrolna...

Aż trudno uwierzyć, jeden z najlepszych lekarzy, jakiego spotkałam w życiu. Wyrazy współczucia dla całej rodziny

Wyrazy współczucia rodzinie. Pokój jego duszy. Lekarz oddany pacjentom. Człowiek pełen ciepła i cierpliwości. Szkoda, że Bóg zabiera tak wartościowe osoby.

Wspaniały lekarz. Do każdego pacjenta podchodził z sercem. Ogromna strata...

Cudowny lekarz i człowiek.

