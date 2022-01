Do szkół od poniedziałku 10 stycznia wróciły zajęcia w trybie stacjonarnym. Jak informowało Ministerstwo Edukacji i Nauki, organizacja pracy miała odbyć się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przestrzeganiem reżimu sanitarnego. Na temat powrotu dzieci do szkół na tydzień przed feriami (pierwsze 5 województw zaczyna ferie 17 stycznia) wypowiedział się burmistrz gminy Czempiń (woj. wielkopolskie). W swoim apelu prosił rodziców o rozważenie opcji pozostawienia dzieci w domach. Napisał, że podjął "starania o przedłużenie nauki zdalnej w gminnych placówkach oświatowych na ten właśnie przedferyjny tydzień, jednak nie jest to możliwe na podstawie obowiązujących przepisów prawa i wymaganych zgód krajowych służb sanitarnych".

Czempiń. Burmistrz apeluje o pozostawienie dzieci w domach

Na stronie internetowej gminy Malicki wyraził swoje obawy w związku z powrotem dzieci do szkół i rosnącą liczbą zachorowań. Napisał, że "szkoły to miejsce licznych interakcji, w których mimo stosowanych reżimów sanitarnych niejednokrotnie dochodzi do przenoszenia się groźnego koronawirusa". Podkreślił też, że przed przerwą świąteczną wśród uczniów oraz nauczycieli odnotowano liczne przypadki zakażenia SARS-CoV-2 , przez które kwarantanna nakładana była nawet na kilka klas jednocześnie.

Szwecja zaostrzy restrykcje epidemiczne. "Sytuacja jest bardzo napięta"

Burmistrz Malicki dodał, że powrót dzieci na tydzień przed feriami, może uniemożliwić im spokojny wypoczynek, zaapelował więc do rodziców o rozważenie pozostawienia pociech na ten czas w domu i skorzystania z zajęć online. "Na moje polecenie, w szkołach podstawowych w Czempiniu i Głuchowie w dniach 10-14 stycznia zajęcia prowadzone będą równolegle w formie stacjonarnej i online z wykorzystaniem narzędzi stosowanych w nauce zdalnej" - napisał burmistrz Czempinia.

Powrót dzieci do szkół. Od poniedziałku 10 stycznia koniec nauki zdalnej

Szkoły w pandemii. Powrót nauki w trybie stacjonarnym przed feriami zimowymi

Jak już pisaliśmy, nauka w trybie zdalnym w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych została wprowadzona 20 grudnia i obowiązywała do 9 stycznia. Od poniedziałku 10 stycznia uczniowie powrócili do zajęć w trybie stacjonarnym. Niebawem rozpoczyna się okres ferii zimowych. 17 stycznia rozpoczną je województwa: wielkopolskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, a także małopolskie. 24 stycznia ferie rozpoczną uczniowie z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, a następnie (31 stycznia) z województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego. Jako ostatni (14 lutego) ferie zimowe będą mieli uczniowie województw: śląskiego, podkarpackiego, pomorskiego, łódzkiego oraz lubelskiego.