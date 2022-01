Adam Niedzielski: Jarosław Kaczyński jest za obowiązkowymi szczepieniami przeciw COVID-19

Adam Niedzielski poinformował w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 o nowych danych na temat epidemii koronawirusa. - Dzisiaj notujemy 11 400 nowych zakażeń. To podobne liczby do poprzedniego tygodnia, może troszkę mniejsze. W przypadku zgonów liczba jest większa niż tydzień temu, co pośrednio wynika z tego, że mamy za sobą dłuższy weekend. Odnotowano 493 zgony - powiedział minister zdrowia dodając, że została przekroczona liczba 100 tysięcy zgonów od początku epidemii w Polsce.

Notujemy 11 400 nowych zakażeń i 493 zgony. "Kolejny smutny dzień"

Adam Niedzielski: Kierownictwo polityczne PiS jest absolutnie zwolennikiem obowiązkowych szczepień

Adam Niedzielski przyznał, że nie przestanie uważać, że obowiązek szczepień powinien zostać wprowadzony nie tylko dla medyków, ale też mundurowych i nauczycieli. - Ja całe kierownictwo polityczne będę do tego przekonywał. Być może zaskoczę pana redaktora, ale kierownictwo polityczne Prawa i Sprawiedliwości jest absolutnie zwolennikiem obowiązkowych szczepień. Myślę, że nie trzeba ich przekonywać, w sensie kierownictwa, tylko trzeba przekonywać tych niedowiarków, których jednak jest nie mało - mówił w TVN24.

Minister dopytywany, czy wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński jest zwolennikiem obowiązku szczepień dla wszystkich, odparł, że "nawet dla wszystkich".

Adam Niedzielski o decyzji w sprawie kurator Nowak. "Absolutnie powinna zostać zwolniona"

Minister zdrowia został zapytany o brak dymisji kurator Barbary Nowak, która nazwała szczepienia "eksperymentem" i nie zalecała szczepień zwłaszcza dzieciom i młodzieży. Później kobieta przyznała na Twitterze, że nie ma wiedzy medycznej i nie powinna wypowiadać się w podobnych sprawach.

- Zdania nie zmieniłem, ale to nie moja decyzja. To decyzja, którą podejmuje między innymi pan minister Przemysław Czarnek, który wie, że decyzja o niezwolnieniu takiego urzednika to odpowiedzialność. Ja nie wyobrażam sobie, żeby inspektor sanitarny czy dyrektor NFZ z mojego resortu wypowiadał się na temat polityki edukacyjnej w Polsce. To nietakt - odpowiedział Niedzielski.

"To branie na siebie odpowiedzialności za to, jaki wpływ ta wypowiedź może mieć na ludzi, którzy nie podejmą decyzji o szczepieniu"

- Kurator Nowak absolutnie powinna zostać zwolniona - powiedział stanowczo polityk. Minister został też zapytany o to, jak ocenia decyzję Przemysława Czarnka, który nie odsunął kuratorki, której wypowiedź jest powielaniem mitów na temat szczepień przeciwko COVID-19. - To branie na siebie odpowiedzialności za to, jaki wpływ ta wypowiedź może mieć na ludzi, którzy nie podejmą decyzji o szczepieniu - przyznał.

- Sprawa kurator Nowak pokazuje, że dialog jest bardzo trudny. Wyznajemy nieco inne systemy wartości co do tego, jak wygląda obrona życia ludzkiego, obrona w sytuacji skrajnej pandemii. Ja wyznaję prymat ochrony życia i zdrowia ludzkiego, a nie chwilowej potrzeby przypodobania się - odpowiedział Adam Niedzielski na pytanie o to, dlaczego nie ma przymusu szczepień dla niektórych grup zawodowych, na przykład dla nauczycieli.