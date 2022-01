W poniedziałek sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Tomasz Julian Grochowicz orzekł, że pisarz Jakub Żulczyk nie popełnił przestępstwa, w związku z czym nie można przypisać mu odpowiedzialności karnej. "Sprawa została umorzona, jestem niewinny. Dziękuję mecenasowi Nowińskiemu za reprezentowanie i Wam wszystkim za wsparcie" - napisał w mediach społecznościowych Jakub Żulczyk.

Sebastian Kaleta o wyroku ws. Jakuba Żulczyka: Daje podstawę, by bezkarnie każdego sędziego nazywać debilem

"Dzisiejszy wyrok wydany przez sędziego Tomasza Grochowicza w sprawie Jakuba Żulczyka daje podstawę, by bezkarnie każdego sędziego w Polsce nazywać debilem przy każdej okazji" - napisał na Twitterze Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości. I dodał, "to psucie debaty publicznej, legitymizowanie nienawiści". "Odbije się to na sędziach niestety też" - podkreślił wiceszef resortu sprawiedliwości.

Wpis Sebastiana Kalety skomentowała Ewa Wrzosek ze Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia. "Skandaliczna wypowiedź wiceministra sprawiedliwości. Ten pan jest również radcą prawnym, czyli wykonuje zawód zaufania publicznego - organ dyscyplinarny Krajowej Izby Radców Prawnych powinien bezwzględnie zająć stanowisko w tej sprawie" - oceniła.

Także prokurator Piotr Kowalik skrytykował wypowiedź Kalety. "Czy KIRP mogłaby się zająć wypowiedzią radcy prawnego pana Sebastiana Kalety" - napisał. "Obiektywnie rzecz biorąc, ten pan przynosi Wam wstyd, a brak jakiejkolwiek reakcji na tę wypowiedź będzie faktycznie z Waszej strony oznaczać przyzwolenie na tego rodzaju wypowiedzi" - ocenił prokurator Kowalik.

Sprawa Jakuba Żulczyka ws. zniesławienia prezydenta

Warszawska prokuratura skierowała przeciwko Jakubowi Żulczykowi akt oskarżenia z par. 2 art. 135 k.k., czyli znieważenia głowy państwa. Pisarz poinformował o tym w marcu 2021 roku. Sprawa dotyczyła facebookowego wpisu Żulczyka z listopada na 2020 roku. Literat skomentował wówczas zachowanie prezydenta Andrzeja Dudy, który nie pogratulował Joe Bidenowi zwycięstwa w wyborach tylko "udanej kampanii" i dodał, że czeka na nominację Bidena przez Kolegium Elektorskie.

"Nigdy nie słyszałem, aby w amerykańskim procesie wyborczym było coś takiego, jak 'nominacja przez Kolegium Elektorskie'. Biden wygrał wybory. [...] Wszystko, co następuje od dzisiaj - doliczenie reszty głosów, głosowania elektorskie - to czysta formalność. Joe Biden jest 46. prezydentem USA. Andrzej Duda jest debilem" - napisał w marcu 2020 roku na Facebooku Jakub Żulczyk.

Umorzenie postępowanie ws. Żulczyka. "Znieważenie nadal jest przestępstwem"