Pogoda na dziś - wtorek 11 stycznia. Pogodnie, ale popada też śnieg. W nocy dwucyfrowy mróz

We wtorek 11 stycznia zapowiada się pochmurna pogoda, w wielu regionach wystąpią jednak rozpogodzenia. Wiatr głównie słaby, natomiast na południu umiarkowany.

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Woźny, prezes ZE PAK: Czeka nas smogowa zima

Pogoda na dziś - wtorek 11 stycznia. Temperatura powietrza w niemal całej Polsce "na minusie"

Najwyższej maksymalnej temperatury powietrza w ciągu dnia mogą się spodziewać mieszkańcy Gdańska - tylko tam wyniesie ona dokładnie 0 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach wskaźniki na termometrach będą ujemne.

W Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu -2 stopnie Celsjusza. Z kolei w Białymstoku, Katowicach, Koszalinie, Poznaniu, Rzeszowie, Suwałkach i Zielonej Górze -3 stopnie. Najzimniej w Bydgoszczy, gdzie temperatura spadnie do 4 stopni poniżej zera.

Pogoda na dziś - wtorek 11 stycznia. Temperatura powietrza w Polsce Fot.: Gazeta.pl

Więcej informacji na temat prognozy pogody znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Kazachstan. Ponad 2 600 żołnierzy z poradzieckiej ODKB tłumi zamieszki

Pogoda na dziś - wtorek 11 stycznia. W niektórych regionach słabo popada śnieg

We wotrek - zgodnie z zapowiedziami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - głównie na południu wystąpią słabe opady śniegu. Z mapy pogodowej w serwisie windy.com wynika jednak, że w ciągu dnia popadać może też w rejonach nadmorskich, a wieczorem - na wschodzie, głównie na Lubelszczyźnie.

Noc z wtorku na środę będzie mroźna. Temperatura powietrza spadnie do ok. -10 stopni, w dolinach górskich nawet do -15 stopni. Nieco cieplej na zachodzie, gdzie na termometrach zobaczymy -3 stopnie Celsjusza.

We wtorek warunki biometeorologiczne będą obojętne w przeważającej części kraju. W ciągu dnia przejściowo warunki zmienią się w niekorzystne i ponownie staną się w obojętne. Na północy i w centrum warunki od rana warunki niekorzystne, które dopiero wieczorem zmienią się w obojętne - wynika z informacji biometeo.imgw.pl.

Pogoda na tydzień 10-16 stycznia. Od czwartku delikatne ocieplenie