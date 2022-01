Najman "promuje" byłego bossa mafii pruszkowskiej. Komentarze? "Dla sławy zrobi wszystko", "ekspert TVP"

Zobacz wideo Gawkowski o Polskim Ładzie: To nie jest Polski Ład, tylko Polski Nieład

W sobotę podczas konferencji Marcin Najman przedstawiał nowego szefa swojej federacji MMA-VIP. Zapowiedział, że na scenę wejdzie "boss" i wtedy przy muzyce z "Ojca Chrzestnego" wkroczył na nią mężczyzna w smokingu i czarnej masce na twarzy. Wkrótce został przedstawiony. To Andrzej Zieliński ps. "Słowik", czyli były szef mafii pruszkowskiej.

"Słowik" wiele lat spędził w więzieniu. Na swoim koncie ma włamania, kradzieże, oszustwa, fałszerstwa, ściąganie haraczy i wymuszenia, a także kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym.

"Czekam na wyjaśnienia ze strony prezydenta"

Po ogłoszeniu tej informacji w mediach społecznościowych posypały się komentarze. "Trzeba idioty, żeby promował Słowika" - stwierdził dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Słowik.

"Kielecka hala, w której ma odbyć się wydarzenie MMA-VIP promowane przez byłego gangstera należy do miasta. W mojej ocenie to zupełna antyreklama Kielc, dlatego czekam na wyjaśnienia ze strony prezydenta, czy miał wiedzę, kto promuje to wydarzenie. Umowa nie została jeszcze zawarta" - napisał Marcin Stępniewski, radny Kielc z PiS.

"Kielce wstępnie wycofują się z podpisania umowy z MMA-VIP po mojej interwencji i kontrowersjach medialnych. Współpraca z byłymi gangsterami takimi jak 'Słowik' to coś obrzydliwego, dlatego dziwię się, że było to rozważane. Planowana kwota za wynajem hali jest również 'powalająca'" - zapowiedział.

"'Ekspert TVP' i 'obrońca Częstochowy przed lewactwem', promujący byłego bossa mafii pruszkowskiej, to najlepsze podsumowanie tego środowiska. Kiedy Słowik stanie się jednym z ekspertów 'Jedziemy'?" - zapytał Dariusz Szczotkowski Prezes Stowarzyszenia Niskie Składki. W ten sposób przywołał fakt, iż Marcin Najman często pełni rolę "eksperta" w programie "Jedziemy" na TVP Info, który prowadzi Michał Rachoń.

"Najman dla sławy zrobi wszystko. Będzie nawet rękami bandyty promował swoje. Ten pan to Słowik, czyli handel narkotykami, wymuszenia, haracze, rozboje. I kretyn Najman wziął go do promowania gali. Mam szczerą nadzieję, że wszyscy normalni sponsorzy po tej akcji zrezygnują" - napisał Grzegorz Marczak z Antyweb.pl.

"Czyli mówicie, że w projekt Marcina Najmana, który skończył się promowaniem bandyty Słowika, szefa gangu pruszkowskiego był zaangażowany m.in. mój ulubiony Łukasz Mejza?" - napisał dziennikarz WP Szymon Jadczak, współautor serii artykułów dot. właśnie Łukasza Mejzy.

