Co z feriami i studniówkami? Przemysław Czarnek w RMF FM: Nie zmieniamy decyzji

Zobacz wideo Krzysztof Gawkowski był gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl (10.01

W poniedziałek Przemysław Czarnek na antenie RMF FM wypowiedział się na temat planów rządu na 2022 rok, dotyczących harmonogramu ferii zimowych oraz balów maturalnych. Jak stwierdził minister edukacji, nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, by organizować studniówki.

REKLAMA

- Dziś wracamy do nauki stacjonarnej, nie zmieniamy terminu ferii, nie zmieniamy decyzji co do studniówek - podsumował Czarnej. Zaznaczył jednak, że sytuacja z omikronem jest dynamiczna i nie jest w stanie przewidzieć, co wydarzy się za trzy tygodnie.

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Nauka zdalna po powrocie z ferii? Czarnek: Pamiętajmy, ruch okołoszkolny będzie ograniczony

Przemysław Czarnek na pytanie, czy możliwa jest nauka zdalna po powrocie z ferii, odpowiedział: - Pamiętajmy, że wracam po okresie trzech tygodni przerwy świątecznej i sześciu dniach, do siedmiu, nauki zdalnej. Pamiętajmy, że część Polski wraca tylko na tydzień, bo już od 15 stycznia pięć województw przechodzi na ferie zimowe. Po tygodniu kolejne dwa województwa dołączają, później kolejne aż do końca lutego, więc ruch okołoszkolny będzie ograniczony - można powiedzieć - do około 50 proc. W związku z tym nie wahamy się podjąć decyzji o powrocie do nauki stacjonarnej, która jest bardzo potrzebna i dzieciom i rodzicom i młodzieży i nauczycielom.

Ferie zimowe 2022. Kiedy wypadają? Terminy dla województw

Od ferii zimowych 2003/2004 obowiązywała stała organizacja przerwy od nauki, a jej termin zależny był od województwa. Jednak rok temu, ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, resort edukacji zarządził ferie zimowe dla wszystkich województw w tym samym czasie.

W tym roku rząd zdecydował się na przywrócenie podziału na województwa. Tak wyglądają ich terminy:

17 - 30 stycznia 2022 r. (województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie);

24 stycznia - 6 lutego 2022 r. (województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie);

31 stycznia - 13 lutego 2022 r. (województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie);

14 - 27 lutego 2022 r. (województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie).

Ferie 2021/2022 - z podziałem na województwa? Czarnek odpowiada