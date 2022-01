We wtorek KRRiT zajmie się kwestią koncesji dla TVN7. "Jest już późny termin"

Zobacz wideo Koziołek potrącony przez auto na Mazurach przeżył. Udzielono mu pomocy

25 lutego kończy się koncesja na nadawanie dla TVN7. Witold Kołodziejski, przewodniczący KRRiT, przekazał portalowi press.pl, że na najbliższym posiedzeniu - czyli we wtorek - zostanie poruszony ten temat. - Omawiamy go dość często w tej chwili, bo jest już późny termin - podkreślił.

Dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej TVN Grupa Discovery zaznaczyła z kolei, że nie ma żadnych powodów, dlaczego koncesja ta nie miałaby zostać przedłużona. - Zarówno od strony formalnej, jak i merytorycznej spełniamy wszelkie warunki jej uzyskania - powiedziała portalowi Katarzyna Issat.

Wniosek o przedłużenie koncesji dla TVN7 został złożony już 23 grudnia 2020 roku, jednak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji do tej pory nie podjęła decyzji w tej sprawie. Jak podaje press.pl, rada ma wątpliwości co do struktury właścicielskiej TVN - nadawcy kanału.

Problemy z koncesją TVN24

Podobnie wyglądała sytuacja z koncesją TVN24 - została na przedłużona na kilka dni przed końcem. Przypomnijmy, że na początku tego roku lipca poseł Marek Suski zgłosił projekt ustawy o radiofonii i telewizji, który zakazuje firmom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego pośredniej (a nie tylko bezpośredniej, jak obecnie) kontroli nad stacjami telewizyjnymi, które działają na podstawie koncesji wydanej w Polsce. Projekt ten uderzać miał w stację TVN, która należy do kapitału z USA i działa w ramach spółki Polish Television Holding z siedzibą w Holandii, a więc na terenie EOG.

Projekt zwany "lex TVN" został przyjęty przez sejmową większość i trafił na biurko prezydenta. Andrzej Duda ogłosił jednak, że podjął decyzję, aby ją zawetować. - Odmawiam podpisania nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i kieruję ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. To znaczy, że ją wetuję - powiedział pod koniec grudnia.

