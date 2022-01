Prawie trzy czwarte Polaków popiera ratowanie migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę

Zobacz wideo Prof. Wiącek tłumaczy, czemu push back jest niezgodny z Konstytucją

Od października spada liczba osób, które próbują dostać się do Polski z Białorusi przez zieloną granicę. Jednak choć nie mówi się już o kryzysie, to wciąż niemal każdego dnia kilkanaście lub kilkadziesiąt osób stara się dostać do Polski, Straż Graniczna dalej stosuje wywózki do lasu, a aktywiści na Podlasiu próbują ratować życie migrantów.

Pomimo licznych apeli, organizacje humanitarne nie zostały wpuszczone do strefy objętej pozakonstytucyjnym de facto stanem wyjątkowym. Wciąż jednak wolontariusze działają poza strefą, a w jej granicach pomoc niosą mieszkańcy. Poparcie dla takich działań jest obecnie wysokie - wynika z sondażu Ipsos dla OKO.press.

Dokładne pytanie, które zadali ankieterzy, brzmi: Organizacje humanitarne, a także niektórzy mieszkańcy terenów przy granicy z Białorusią próbują ratować migrantów, którzy przedostali się na teren Polski przekraczając nielegalnie granicę. Czy Pana/i zdaniem to dobrze, czy źle, że to robią?

W sumie 72 proc. respondentów stwierdziło, że to dobrze, w tym 39 proc. uznało, że to bardzo dobrze. Przeciwnego zdania jest 21 proc. badanych, w tym 12 proc. uznało, że to wolontariusze robią "bardzo źle" pomagając migrantom. 7 proc. nie ma zdania.

Polityczne podziały

W każdej z grup wiekowych większość jest za pomocą, przy czy największy odsetek popierających jest wśród osób w średnim wieku - 82 proc. Mniej, bo niespełna 70 proc. za pomocą humanitarną, jest wśród najmłodszych i najstarszych. W grupie wiekowej 18-29 lat najwięcej - bo 29 proc. - uznało, że to źle, iż pomaga się ludziom na granicy. W każdej grupie za ratowaniem jest więcej kobiet niż mężczyzn.

Wyraźniejszy podział widać wśród wyborców poszczególnych partii. Osoby, które popierają opozycję - KO, Polskę 2050 i Lewicę - w przytłaczającej większości (ponad 90 proc.) uznają, że to dobrze, iż migranci otrzymują pomoc humanitarną.

U popierających PiS za pomocą jest o wiele mniej, bo 52 proc. (37 przeciwko). U wyborców Konfederacji podział jest niemal równy - 47 proc. dobrze ocenia pomaganie migrantom na granicy, 45 proc. - źle.

Badanie wykonano w dniach 28-30 grudnia 2021. W artykule nie poinformowano o metodzie badania oraz wielkości próby.