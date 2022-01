Jak informowaliśmy w sobotę 8 stycznia, do Zakopanego na długi weekend przyjechało około 150 tys. turystów - według szacunków policji jest to o 50 tys. osób więcej, niż w sylwestra. Duża liczba odwiedzających widoczna była w kolejkach na Kasprowy Wierch czy przy zatłoczonym parkingu w drodze do Morskiego Oka. W niedzielę natomiast zaczęły się powroty turystów do domu.

Tatry. Tłumy turystów w Zakopanem. Kilka godzin w kolejce na Kasprowy

Powroty turystów z Zakopanego. Do Krakowa jedzie się nawet trzy godziny

Policja ostrzega, że na trasie między Krakowem, a Zakopanem należy spodziewać się sporych utrudnień w ruchu. Dotyczy to ogólnie wszystkich tras wyjazdowych z miasta oraz całej zakopianki. Jak mówi IAR rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek, "miasto pęka w szwach", podobnie jak wszystkie miejscowości i miejsca z atrakcjami turystycznymi w powiecie tatrzańskim.

- Większość turystów chce do tych atrakcji dojechać samochodami, a przepustowość dróg jest ograniczona. Trudno się swobodnie przemieszczać, turyści stoją w kilkudziesięciominutowych korkach - informuje Wieczorek. Już w niedzielę rano przejazd 100 kilometrów na trasie Zakopane - Kraków zajmował kierowcom ponad trzy godziny.

Zobacz wideo Policja pokazała weekendowe obrazki spod Tatr. Tłumy na ulicach i stokach

Portal dziennikpolski24.pl pisze natomiast, że trudna sytuacja ma też miejsce na odcinku Zakopane - Skomielna Biała. Pokonanie tego odcinka zajmuje około dwóch godzin. Korki zaczynają się także w centrum Zakopanego oraz na wjeździe od strony Nowego Targu. Policja przypomina, że na niektórych, oznaczonych odcinkach dróg jest obowiązek jazdy na łańcuchach śniegowych.

Meteorolodzy przewidują natomiast, że w najbliższych dniach warunki do uprawiania turystyki w Tatrach będą trudne. "Szlaki przysypane są świeżą warstwą śniegu, pod która występują oblodzenia i jest bardzo ślisko. Zalegający na szlakach śnieg jest zróżnicowany - na ogół twardy i zmrożony, a miejscami grząski i przepadający. Wiatr utworzył świeże depozyty we wszystkich formacjach wklęsłych oraz pod ścianami. W niektórych miejscach wystają kamienie. Poruszanie się w warunkach zimowych, w wyższych partiach Tatr, wymaga dużego doświadczenia w zimowej turystyce górskiej oraz znajomości oceny lokalnego zagrożenia lawinowego oraz posiadania odpowiedniego sprzętu (raki, czekan, kask, lawinowe ABC) wraz z umiejętnością posługiwania się nim" - czytamy na portalu Tatrzańskiego Parku Narodowego.