Dr Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka był gościem sobotniego (8 stycznia) programu "Wstajesz i weekend" w TVN24. Ekspert wypowiedział się nt. afery z Pegasusem.

Inwigilacja Pegasusem. Ekspert: Nie wiem, czy w Polsce jest możliwość jego legalnego używania

Jak powiedział Kładoczny, "na pewno ten instrument nie powinien być używany wobec osób, co do których nie istnieją bardzo poważne podejrzenia o zorganizowaną przestępczość, jakieś straszne przestępstwa".

- Pytanie, czy w ogóle dopuszczalne jest w Polsce używanie tego rodzaju instrumentu. Przepisy o kontroli operacyjnej wyraźnie mówią o uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów, obrazu przy treści korespondencji, w tym elektronicznej, ale Pegasus może dużo więcej. Nie wiem, czy w ogóle w Polsce jest możliwość legalnego używania tego instrumentu - podkreślił i dodał, że "z punktu widzenia praw człowieka to jest straszny instrument". Jego zdaniem bez właściwiej kontroli jego używanie może naruszać artykuł ósmy Europejskiej konwencji praw człowieka, mówiącej o prawie do prywatności i o tym, że bez koniecznej potrzeby państwo nie ma prawa używania takiego instrumentu.

Ekspert o Pegasusie: Możemy mówić o zorganizowanej grupie przestępczej

Jarosław Kaczyński potwierdził, że Polska posiada Pegasusa

Jarosław Kaczyński w rozmowie z tygodnikiem "Sieci" potwierdził, że Polska ma Pegasusa, jednak jego zdaniem to "afera z niczego" i "źle by było, gdyby polskie służby nie miały tego typu narzędzia". - Opowieści o rzekomych tysiącach sprawdzanych telefonów są całkowicie pozbawione związku z rzeczywistością - stwierdził wicepremier, dodając "w Polsce system nadzoru nad takimi [przestępczymi -red.] działaniami należy do najbardziej rygorystycznych w Europie". Były szef Agencji Wywiadu, pułkownik Grzegorz Małecki z tymi słowami się jednak nie zgodził. Na antenie TVN24 powiedział, że "polski system nadzoru i kontroli nad służbami, a zwłaszcza nad działalnością inwigilacyjną, jest najbardziej zacofany w Europie".

Jak na razie pojawiły się doniesienia dotyczące inwigilacji Pegasusem senatora KO Krzysztofa Brejzy, prokuratorki Ewy Wrzosek oraz mecenasa Romana Giertycha. Śledzenie Brejzy w 2019 roku, kiedy pełnił funkcję szefa sztabu wyborczego KO, potwierdziły badania działającego przy Uniwersytecie w Toronto Citizen Lab, a także sama Amnesty International. Telefon senatora miał być atakowany łącznie 33 razy między kwietniem a październikiem 2019 roku.

