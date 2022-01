Zarzuty dla byłego szefa Agencji Wywiadu. Grzegorz Małecki: Są absurdalne

W sierpniu 2021 roku prokuratura postawiła Grzegorzowi Małeckiemu, który w latach 2015-2016 był szefem Agencji Wywiadu, zarzuty dotyczące przekroczenia przez funkcjonariusza publicznego uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej (art. 231 pat. 1 i 2 Kodeksu karnego). Zgodnie z przepisami, za te przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Krajowa o "końcowym etapie" sprawy byłego szefa Agencji Wywiadu

Poza Grzegorzem Małeckim zarzuty usłyszały też cztery inne osoby. - Sprawa jest na końcowym etapie. Z uwagi na niejawny charakter materiałów nie jest możliwe przekazanie informacji o szczegółach zarzutów - powiedział prok. Łukasz Łapczyński. Rzecznik Prokuratury Krajowej nie odpowiedział jednak na pytanie dziennikarzy, czy podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Grzegorz Małecki został poproszony o komentarz do sprawy przez dziennikarzy portalu Onet.pl. - Są one absurdalne i bezpodstawne. Udowodnię to w postępowaniu sądowym. Jestem całkowicie spokojny o finał tej sprawy - powiedział były szef Agencji Wywiadu.

Małecki dodał, że jego zdaniem prokuratura "jest używana przez rząd do zwalczania osób krytycznych wobec władzy". - I tak należy odczytywać działania wobec mnie - dodał. Mężczyzna nie mógł jednak ujawnić informacji na temat sprawy, ponieważ prokuratura nałożyła na nią klauzulę tajności.

Grzegorz Małecki znany jest z krytykowania ostatnich działań rządu. Po aferze z zakupem respiratorów mówił, że Agencja Wywiadu nie mandatu ani kompetencji, by doradzać ministerstwom w sprawie zakupu danego sprzętu. W maju 2021 roku mówił, że jego zdaniem "to największa afera ostatniego 30-lecia, która powinna być wyjaśniona przez komisję śledczą" i która "pokazała żenującą niekompetencję służb na czele z Agencją Wywiadu". W piątek 7 stycznia w TVN24 Grzegorz Małecki komentował natomiast aferę z Pegasusem. - Polski system nadzoru i kontroli nad służbami, a zwłaszcza nad działalnością inwigilacyjną, jest najbardziej zacofany w Europie - powiedział były szef AW, nie zgadzając się tym samym ze słowami prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Były szef AW nie zgadza się z Kaczyńskim: Polski system jest zacofany