Pogoda na tydzień 10-16 stycznia. Od czwartku delikatne ocieplenie

Początek nowego tygodnia przyniesie nam delikatne mrozy. Na termometrach pojawią się wartości nieznacznie poniżej zera. Najzimniej zapowiada się czwartek, gdy temperatura w ciągu dnia spadnie nawet do -5 stopni. Od czwartku możemy jednak liczyć na ocieplenie - nawet do 6 stopni w piątek.

Tygodniowa prognoza pogody. Początek tygodnia na minusie

W poniedziałek 10 stycznia wartości na termometrach w całej Polsce będą dość zbliżone i będą oscylować wokół zera. W dzień najchłodniej, do -2 stopni, zapowiada się na Pomorzu i północnym wschodzie kraju. Rano i w nocy temperatura może jednak spadać nawet do -6 stopni na północy kraju. We wtorek w całej Polsce wartości w ciągu dnia będą ujemne, nie powinny jednak spaść poniżej -3 stopni. Choć znów - w nocy i nad ranem przymrozki mogą mocno dać się we znaki - tym razem zwłaszcza na wschodzie, gdzie wartości mogą spaść nawet do -9 stopni.

W środę w całym kraju znów notowane będą wartości ujemne. W większości kraju wahać będą się od -2 do -4 stopni. Na zachodzie kraju będzie nieznacznie cieplej niż na wschodzie.

Pogoda w Polsce. Od 13 grudnia delikatne ocieplenie

Już w czwartek nastąpi jednak znaczne ocieplenie. W całym kraju wartości będą równe lub wyższe od zera. Najcieplej będzie na północy i w centrum kraju. W Trójmieście na termometrach możemy zobaczyć nawet 5 stopni. Na południu tymczasem wartości będą oscylować między zerem a 1 stopniem Celsjusza. O ile w piątek temperatura dodatkowo wzrośnie, o tyle w kraju zrobi się bardziej pochmurno niż do tej pory. Gęste chmury przykryją całą Polskę i nie ustąpią ani na chwilę. W piątek możliwe delikatne przejaśnienia, jednak w niedzielę duże zachmurzenie powróci. Dodatkowo towarzyszyć będą mu będą także przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Plusowa temperatura utrzyma się już do końca tygodnia, choć będą to wartości nieznacznie przekraczające zero stopni.