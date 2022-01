Pogoda na dziś - niedziela 9 stycznia. Będzie pogodnie. Śnieg spadnie tylko na południu kraju

"Temperatura w dzień wyniesie od -2 stopni, 0 stopni będzie na wschodzie i do 2, 3 stopni na zachodzie kraju. W rejonach podgórskich będzie nieco chłodniej, około -3 stopni" - czytamy w prognozie pogody stworzonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy dodają także, że w nocy czeka nas lekki mróz, a temperatura minimalna wyniesie od -7 czy -5 stopni na południu do -1 do 0 stopni Celsjusza nad morzem.

Prognoza pogody na niedzielę 9 stycznia. Najcieplej będzie na południu kraju

W niedzielę o godzinie 12 najcieplej będzie na południu Polski. W Krakowie i Katowicach termometry wskażą 4 stopnie. Na Dolnym Śląsku będzie odrobinę chłodnej - temperatura wyniesie 3 stopnie. 2 stopnie będą w województwie lubuskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. W Szczecinie, Poznaniu i Białymstoku termometry wskażą 1 stopnień, a w Olsztynie i Bydgoszczy 0 stopni. Najzimniej będzie w Trójmieście, tam temperatura osiągnie maksymalnie -1 stopnień.

Pogoda na dziś - niedziela 9 stycznia. Dziś będzie pogodnie. Mapa temperatur Fot. Gazeta.pl

Prognoza Pogody na niedzielę 9 stycznia. Śnieg spadnie tylko w Sudetach

W niedzielę pochmurnie będzie w zachodniej części kraju. W pozostałych regionach synoptycy zapowiadają lekkie zachmurzenia, jednak przez większość dnia ma być słonecznie. Opady śniegu pojawią się w na południowym krańcu województwa dolnośląskiego. W niedzielę będzie niemal bezwietrznie. Silniej powieje tylko na północy kraju, nad morzem, tam wiatr w porywach osiągnie od 30 do 40 km/h.