W 2014 roku ksiądz Grzegorz K. został skazany za molestowanie 11-letniego ministranta w parafii w Otwocku Wielkim (woj. mazowieckie). Mimo to w 2018 roku duchowny objął kierownictwo nad znajdującym się w pobliżu szkoły podstawowej Domem Księży Emerytów w Otwocku. Po sprzeciwie rodziców duchowny stracił stanowisko i został przeniesiony do zamkniętego klasztoru. Jak jednak informuje TVN24, Grzegorz K. powrócił do placówki dla emerytowanych księży.

Sprawa Grzegorza K. - księdza skazanego za pedofilię

W wyniku śledztwa przeprowadzonego przez TVN24 w 2013 roku okazało się, że duchowny Grzegorz K. mimo, wówczas jeszcze nieprawomocnego wyroku za molestowanie małoletniego (rok w zawieszeniu na cztery lata), nadal jest proboszczem jednej z warszawskich parafii. Następnie, według danych kurii, duchowny miał przebywać na urlopie, a w kwietniu 2018 roku zostać mianowanym przez biskupa diecezji warszawsko-praskiej Romualda Kamińskiego administratorem Domu Księży Emerytów, o czym dziennikarze OKO.press dowiedzieli się dopiero pod koniec sierpnia tego samego roku.

Mieszkańcy Otwocka nie kryli oburzenia. Komentujący zwracali uwagę, że ksiądz wrócił w rejon, w którym dopuszczał się molestowania i to w dodatku do miejsca znajdującego się zaledwie 200 metrów od szkoły podstawowej.

Otwock. Ksiądz skazany za molestowanie nieletnich ponownie zamieszkał w pobliżu szkoły

Rodzice swój sprzeciw złożyli do kurii, która ostatecznie przeniosła Grzegorza K. do zamkniętego klasztoru, gdzie miał przebywać do momentu podjęcia w jego sprawie decyzji przez Watykan. Rzecznik prasowy kurii warszawsko-praskiej przekazał jednak TVN24, że "klasztory nie są miejscem resocjalizacji", stąd też K. nie może przebywać tam na stałe. Podkreślił także, że wolność duchownego nie została w żaden sposób ograniczona przez państwowy wymiar sprawiedliwości. Jak informuje stacja, duchowny ponownie więc zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Otwocku.

- Trzeba na poziomie struktur instytucjonalnych Kościoła w Polsce znaleźć na to rozwiązanie, inną formę monitorowania takich duchownych i na pewno niedawanie ich w miejsca blisko środowisk, w których przebywają osoby małoletnie, bo to jest karygodne - powiedział w rozmowie z TVN24 jezuita ks. Jacek Prusak.

Mazowsze. Grzegorz K. przez ponad rok molestował ministrantów

Jak pisaliśmy, Grzegorz K. molestował ministranta przez rok i trzy miesiące między rokiem 2001 a 2002. - Ksiądz zdjął T-shirt, położył się na dywanie, kazał mi podejść do siebie i położyć się prostopadle do niego, tak aby moja głowa była na jego brzuchu. Powiedział: "Chodź, połóż się na brzuszku". [...] Dotykał moich włosów i mówił: "Zobacz, jak mi staje" - mówiło dziecko w reportażu TVN24. Kongregacja Nauki Wiary zakazała mężczyźnie publicznego wykonywania wszelkich funkcji kapłańskich oraz pracy duszpasterskiej z dziećmi - podaje stacja.

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Pamiętaj, jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002 lub pod numer 112. Więcej informacji >>