Stop CPK. Mieszkańcy zamawiają msze: Mimo że Kościół nas zostawił na pożarcie wilkom

W sobotę 8 stycznia o godzinie 18 w wielu kościołach w okolicach Baranowa odbędzie się msza święta w intencji wysiedlanych - a dokładnie o "błogosławieństwo i łaski dla mieszkańców objętych projektem Centralnego Portu komunikacyjnego". Przed kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kaskach rolnicy mają przyjechać na traktorach.

Protest mieszkańców przeciw budowie CPK. "Pokażmy zwartość i gotowość do obrony każdej skrzywdzonej osoby"

- Zapraszam na kolejne nasze działania #StopCPK. Bardzo dziękujemy proboszczowi za możliwość wspólnej modlitwy za ludzi tyle lat dręczonych psychicznie, pozbawianych godności, poddanych naruszaniu praw własności. Każdy niech przyjedzie czym może, rowerem, samochodem, traktorem, pamiętając o kamizelkach, maseczkach, banerach. Pokażmy zwartość i gotowość do obrony każdej skrzywdzonej osoby. Ja przyjadę traktorem - powiedział w rozmowie z portalem tusochaczew.pl, poseł I kadencji Sejmu i strażak Tadeusz Szymańczak.

- Trzeba umacniać jedność i gromadzić się wokół Kościoła, mimo że nas zostawił na pożarcie wilkom – dodał Szymańczak w rozmowie z lokalną "Wyborczą".

Budowa CPK. Do likwidacji wyznaczono 20 wsi zamieszkiwanych przez tysiąc osób

Jak pisaliśmy, dokładna lokalizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego została zdradzona mediom przez jednego z rolników z Baranowa, na dzień przed oficjalnym ogłoszeniem rządu. Projekt budowy lotniska zakłada likwidację 20 wsi, zaznaczając, że "z dużym wysiłkiem udało im się uniknąć ingerencji w kościoły i cmentarze".

20 wsi, które mają zostać przeznaczone do przesiedlenia, to:

Gmina Baranów: Buszyce, Drybus, Nowa Pułapina, Strumiany Dolne i Górne, Wyczółki;

Gmina Teresin: Elżbietów, Mauryców, Pawłówek, Skrzelew, Szymanów;

Gmina Wiskitki: Duninopol, Janówek, Nowy Drzewicz, Nowy Oryszew, Oryszew-Osada, Podoryszew, Podbuszyce, Stara Wieś i Stary Drzewicz.

Chociaż poprawiony projekt Ministerstwa Infrastruktury zakłada wyższe odszkodowania dla właścicieli działek, to mieszkańcy zaznaczają, że i tak nie mają zamiaru się wyprowadzać. Zgodnie z założeniem, rząd oferuje bonus w wysokości 10 proc. wartości całej nieruchomości - czyli gruntu i budynków oraz 20 proc. od wartości obiektów budowlanych stojących na prywatnej ziemi. - Mamy tu taką rolniczkę, która ma w gospodarstwie 120 krów. Co jej po tym 10-proc. bonie? Jak ma za to te zwierzęta przetransportować na Pomorze lub Śląsk, jeśli ją tam przeniosą? - mówił sekretarz gminy z Baranowa Jarosław Przepiórowski w rozmowie z Money.pl.

- Mieszkańcy chcą wyceny po 100 zł za metr kwadratowy ziemi, a z tego, co wiemy, CPK proponowało im dziesięć razy mniej. Jeśli ktoś przykładowo ma hektar, to dostanie ok. 50 tys. zł odszkodowania. Za takie pieniądze przy obecnej drożyźnie na rynku nieruchomości nie kupi mieszkania - dodaje.

