W mediach od kilku dni pojawiają się informacje o tym, że niektórzy nauczyciele otrzymali mniejsze styczniowe pensje od tych grudniowych: "Dostałem 190 zł mniej", "Moja wypłata jest mniejsza o 300 zł", "Około 200 zł mniej" - czytamy wpisy nauczycieli na forach. Pedagodzy za niższe pensje winią Polski Ład. - Nauczyciele są sfrustrowani, szczególnie ci z pasją. Nawet oni mają dosyć. Wykształcenie przestało być wartością, a wypłaszczanie zarobków w sektorach publicznych jest najlepszym tego dowodem. Człowiek myślący jest niewygodny. Promowane jest rozdawnictwo, niszczony jest etos pracy - powiedziała Violetta Kalka.

Violetta Kalka: Koleżanki straciły od 200 do nawet 600 złotych

Violetta Kalka, nauczycielka z Torunia oraz administratorka grup w mediach społecznościowych "Uwaga Mobber w szkole" i "Nauczyciel zmienia zawód" była pytana przez Wirtualną Polskę o to, jak nauczyciele radzą sobie z chaosem, który wprowadził Polski Ład. - Myślę, że tak samo jak wszyscy. Do tej pory słowo "ład" kojarzyło mi się z porządkiem, więc nazywanie wprowadzanych zmian "ładem" jest totalnym nieporozumieniem. Niektórzy z nas czują się zaskoczeni, inni rozczarowani, a inni oszukani - przyznała Violetta Kalka.

Nauczycielka podkreśliła, że Polski Ład odbił się na pensjach nauczycieli. Część z nich straciła nawet kilkaset złotych. - Styczniowe wypłaty pokazały, że wielu nauczycieli straciło na Polskim Ładzie. Dla niektórych było to kilkadziesiąt złotych, a dla innych kilkaset. Ja mam pensję mniejszą o jakieś 24 złote, ale pracujące w różnych miejscach koleżanki straciły od 200 do nawet 600 złotych. Nie byliśmy do tego kompletnie przygotowani - podkreśla nauczycielka. Kalka przypomniała, że wielu nauczycieli nie miało podwyżek od sześciu lat. - Boję się, że wkrótce moja pensja nie wystarczy mi na podstawowe rzeczy. Mam niemały czynsz, a pozostałe opłaty pożerają mi lwią część wynagrodzenia - powiedziała.

Nauczycielka dodała, że ostatnia sytuacja nie pozostanie bez wpływu na jakość nauczania. - Nauczyciele nie będą mieli czasu nie tylko na rozwój własny, ale i dla swoich uczniów. Zrezygnują z projektów, wyjazdów, spotkań, dodatkowych (darmowych) zajęć. Już dziś na nauczycielskich forach czyta się apele o robienie absolutnego minimum. Znieśliśmy już tyle upokorzeń ze strony rządzących, że przekroczone zostały granice - dodała. Według nauczycieli, którzy zrzeszają się na forach, ostatnie decyzje w ramach "Polskiego Ładu" to nic innego, jak próba wygrania kolejnych wyborów. - Pieniądze są potrzebne na kolejne bonusy dla ich wyborców. Jednym się zabiera, by inni, niekoniecznie pracując, żyli dobrze i stawiali krzyżyk w odpowiednim miejscu - stwierdziła.

Violetta Kalka dodała, że nie jest zaskoczona tym, że coraz więcej nauczycieli chce zmienić zawód. - Dziś możemy mówić o efekcie ministra Czarnka. Od wczoraj przybyło mi kilkuset nowych członków. Jak tylko zajrzę do komórki, to mam kolejnych kilkadziesiąt próśb o dołączenie (do grupy "Nauczyciel zmienia zawód" - red.). To już prawie 6 tys. nauczycieli gotowych do zmiany zawodu. W ludziach zaczyna coś pękać.

Rekompensaty dla nauczycieli. Trzeba wysłać maila

Piotr Müller, rzecznik rządu, w środę potwierdził, że część nauczycieli otrzymała niższe pensje. - Jednym z powodów, dla których w niektórych miejscach mogło dojść do złego naliczenia, jest faktycznie błąd księgowego czy kadrowego, jeżeli chodzi o naliczenie z poziomu PIT-2. - My przygotujemy takie rozwiązania, które pozwolą na to, aby to w sposób sprawny zrobić - przekazał.

Polski Ład obniżył pensje nauczycieli? Rzecznik rządu potwierdził

W komunikacie opublikowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki czytamy "jeżeli w indywidualnych przypadkach nauczyciel z innych powodów otrzymał niższe wynagrodzenie, prosimy o kontakt z organem prowadzącym oraz przekazanie informacji na adres informacja@men.gov.pl".