Pogoda na ferie zimowe 2022. Spora szansa na śnieg pod koniec stycznia, ale będzie też ocieplenie

Pogoda na ferie 2022. WXCharts: Pod koniec stycznia w Polsce sypnie śnieg

Zgodnie z mapami serwisu WXCharts pod koniec stycznia temperatura będzie przeważnie oscylowała wokół zera. Miejscami możliwy również słaby mróz do -5/-6 stopni. Około 19-20 stycznia, a więc krótko po tym, gdy ferie zimowe rozpoczną pierwsze województwa (kujawsko-pomorskie, małopolskie, wielkopolskie, lubuskie i świętokrzyskie), w całym kraju prognozowany jest śnieg. Świetne warunki do wyjścia na sanki i śnieżki mają być zwłaszcza na północy i w centrum kraju, gdzie grubość pokrywy śnieżnej wyniesie nawet 15-18 cm.

Pogoda na ferie 2022. Fani Pogody: Całodobowy mróz w styczniu, zmienna pogoda w lutym

Znacznie większe ochłodzenie przewidują synoptycy ze strony Fani Pogody. "Często w najbliższych tygodniach temperatura może być typowa dla termicznej zimy z całodobowym mrozem. Okresy ocieplenia, nawet jeśli się zdarzą, to będą krótkotrwałe. Mróz czasem nocami będzie dwucyfrowy" - czytamy.

Fani Pogody zapowiadają wstępnie, że pogoda w lutym będzie zmienna. Niewykluczone, że dojdzie do intensywnych napływów ciepła z południa i południowego zachodu. Przyniosą one nawet dwucyfrową dodatnią temperaturę, ale też burze. "Cyrkulacja atlantycka okresowo może być bardzo aktywna, przynosząc dużą zmienność pogody" - czytamy.

Nie oznacza to jednak, że zimowe ochłodzenia nie pojawią się, wręcz przeciwniw - przez dłuższy czas może wystąpić całodobowy mróz i większe opady zimowe, co doprowadzi do utworzenia się pokrywy śnieżnej na wiele dni.

Prognoza IMGW na styczeń i luty 2022

Zgodnie z długoterminowymi prognozami IMGW, styczeń i luty 2022 r. będą w Polsce chłodne. - Styczeń, w pasie od Dolnego Śląska po Podkarpacie, szykuje się z temperaturą poniżej normy. Na termometrach zobaczymy w nocy nawet mniej niż minus dwadzieścia stopni Celsjusza. Będzie w styczniu mniej opadów niż zwykle na początku roku, ale nadrobi to luty, który ma być chłodny i z opadami. Możliwe są dwa metry śniegu w górach, na to wskazują prognozy długoterminowe - przekazał w rozmowie z RMF FM Grzegorz Walijewski z IMGW.

Trzeba jednak pamiętać, że to wczesne prognozy i do czasu rozpoczęcia ferii w pogodzie jeszcze sporo może się zmienić.