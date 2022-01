Śląskie. Tragiczny pożar piwnicy. Zginęła jedna osoba, dwie trafiły do szpitala

Strażacy powiadomienie o pożarze piwnicy w Orzeszu dostali około godz. 19:15 w czwartek. - Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego zadysponował na miejsce trzy zastępy z JRG Mikołów oraz zastęp OSP Orzesze. Pożar udało się szybko ugasić jednak w piwnicy znaleziono ciało mężczyzny - przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie w rozmowie z enowiny.pl. Akcja gaśnicza trwała około dwóch godzin.

W pożarze zginął 69-letni mężczyzna. Jego 63-letnia żona i 88-letnia teściowa trafiły do szpitala w Mikołowie z objawami podtrucia tlenkiem węgla. Przyczyna zaprószenia ognia nie jest jeszcze znana.

Prócz straży pożarnej na miejscu interweniowała także policja i pogotowie ratunkowe. W piątek o godz. 9 rozpoczęły się oględziny miejsca zdarzenia z udziałem prokuratora, policjantów i biegłego z zakresu pożarnictwa.

To nie jedyny pożar w Orzeszu w ostatnim czasie. 24 grudnia płonęło jedno z sześciu mieszkań w kamienicy przy ul. Gliwickiej. Mieszkańcy budynku siadali właśnie do wigilijnej kolacji, gdy poczuli dym na klatce schodowej. Uciekający ludzie zdołali zabrać tylko po kilka najpotrzebniejszych rzeczy.

Akcja gaśnicza trwała dwie godziny. Strażacy ugasili ogień, ale większość pomieszczeń uległa zniszczeniu. "Jak powiedzieli mieszkańcy, przybyli na miejsce przedstawiciele władz Orzesza po kilku godzinach akcji kazali im wrócić do mieszkań. Ich zdaniem jednak nie było to możliwe, bo z sufitów lała się woda. Poza tym w budynku odłączono prąd i ogrzewanie. Tylko jeden lokal nadawał się do zamieszkania" - przekazał TVN 24.

Poszkodowani zatrzymali się u swoich rodzin, ale jedna z mieszkanek nie miała u kogo. Z dziećmi została w zalanym mieszkaniu, bez prądu i ogrzewania. Po świętach rodziny tymczasowo przeniesiono do miejskiego ośrodka Sołtysówka znajdującego się w odległości kilkunastu kilometrów od miejsca zamieszkania. "Śpią na ziemi. Domagają się od miasta lokali zastępczych" - czytamy na stronie stacji.