Niedźwiedzie uchwycone przy bieszczadzkiej drodze. Nadleśnictwo pokazało nagranie. "Trochę chyba senne"

"Gdzieś przy drodze w leśnictwie Rajskie... Wolniej jedziecie, więcej zobaczycie" - napisało na facebookowym profilu Nadleśnictwa Baligród i opublikowało nagranie pokazujące spacerujące niedźwiedzie. Wideo cieszy się dużą popularnością. "Czy te piękne niedźwiadki nie powinny smacznie spać?", "To już nie śpią?", "Piękne, trochę chyba senne" - czytamy w komentarzach.

Niedźwiedzie obudziły się też w Tatrach

Ale to niejedyne niedźwiedzie, które zbudziły się z zimowego snu. Po Tatrach w ostatnich dniach przechadzała się w ostatnich dniach niedźwiedzica z młodymi. - Jedna z osób nakręciła filmik z niedźwiedzicą, z trójką młodych, która pod Wołowcem schodziła na stronę Wyżniej Chochołowskiej. Nie wiemy, czy obudziły je hałasy, czy też obudził je deszcz, bo jak naleje się woda do gawry, to na pewno nie jest to komfortowa sytuacja, więc to również mógł być powód opuszczenia gawry - powiedział w rozmowie z RMF FM Marek Kot z Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Niewykluczone, że niedźwiedzie zostały zbudzone przez turystów, którzy mimo wielu apeli odpalali fajerwerki w górach. O jednym z takich przypadków pisaliśmy w sobotę - grupa osób weszła na Giewont, gdzie odpaliła fajerwerki, a nagraniami ze zdarzenia pochwaliła się w internecie.

- To nie jest nasz wymysł, tylko działanie w trosce o przyrodę. Odpalane w górach fajerwerki dają mocne światło oraz powodują wielki huk. Obu tych rzeczy boją się dzikie zwierzęta, które albo uciekają w popłochu, albo budzą się z zimowego snu - podkreślał, cytowany przez Onet, Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN. Zaznaczył, w przeszłości zdarzyło się, że spłoszona petardami kozica podcięła lawinę, która ją porwała i zabiła.

