Kierowcy nie mogli się dogadać, więc wezwali policję. Dostali po 1500 zł mandatu

Jak podaje policja, do wspomnianej kolizji doszło na początku 2022 roku w Ignacowie w województwie wielkopolskim. Jednym autem jechał 30-letni obywatel Ukrainy, a drugim 21-letnia kobieta.

Nowy taryfikator mandatów. Kierowcy dostali po 1500 złotych mandatu za zbicie lusterek

- Podczas manewru wymijania doprowadzili do bocznego zderzenia się lusterkami, które się zbiły - powiedziała w rozmowie z Onetem p.o. oficera prasowego ostrzeszowskiej policji st. asp. Magdalena Hańdziuk. Niestety, kierowcy nie potrafili się ze sobą dogadać, dlatego też wezwali policję.

- Policjanci ustalili, że do zdarzenia przyczynili się oboje kierujący. Dlatego za spowodowanie kolizji zostali ukarani mandatami karnymi zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia br. nowymi przepisami - powiedziała oficer prasowa. Zgodnie z nowym taryfikatorem mandatów, kierowcy muszą zapłacić po 1500 zł mandatu.

W środę 5 stycznia policja podała też bilans wypadków drogowych w Polsce w 2021 roku. Jak się okazuje, w minionym roku doszło do co najmniej 23 tysięcy wypadków, w których zginęły 2 233 osoby. Ostateczny raport będzie przedstawiony w lutym przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Mniej wypadków, mniej śmierci na drogach. Policja podsumowała 2021 rok

W 2020 roku na policję zgłoszono 23 540 wypadków drogowych. W porównaniu do 2019 roku jest to spadek o 22,3 proc. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 2 491 osób. Jest to także niższy wynik, niż rok wcześniej - wówczas w wypadkach zginęło 2 909 ofiar (spadek o 14,4 proc.). W 2020 roku w wypadkach ranne zostały 26 463 osoby, w tym 8 805 ciężko (spadek o 25,4 proc.).