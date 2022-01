Lubelskie. Byli na kwarantannie, ich dom się zapalił. Strażacy go gasili w kombinezonach ochronnych

O pożarze domu w miejscowości Szczuczki (woj. lubelskie) strażacy zostali powiadomieni we wtorek przed czwartą rano. Akcja gaśnicza była nietypowa, gdyż mieszkańcy domu przebywali na kwarantannie. Po ugaszeniu pożaru jeden ze strażaków założył kombinezon zabezpieczający i wszedł do domu, by przeprowadzić dalsze czynności.

