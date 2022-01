Zobacz wideo Kradzież w Bydgoszczy. Dwie noce, dwa transportery na alkohol. Łup? 40 pustych butelek i 53 pełne

- W ciągu ostatnich 12 miesięcy doszło do niemal 23 tysięcy wypadków, w których zginęło ponad 2,2 tys. osób, a ponad 26,4 tys. zostało rannych - poinformował kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. To o ponad 900 wypadków drogowych mniej niż w roku 2020.

- To pokazuje, że działania podejmowane po to, by Polska nie była notowana jako najbardziej niebezpieczny na drogach kraj w Europie, są skuteczne - podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk na antenie radiowej Jedynki. Na ostateczne dane należy jednak zaczekać - zostaną opublikowane w lutym, w corocznym raporcie dot. wypadków drogowych wydawanym przez Biuro Ruchu Drogowego KGP.

Rok 2021 na polskich drogach. Spadek liczby wypadków

Według zebranych danych przez Komendę Główną Policji w ciągu ostatniego roku doszło do 22 802 wypadków oraz 420 627 kolizji drogowych. Funkcjonariusze odnotowali 2233 ofiar śmiertelnych i 26 413 osób rannych. - To o 738 wypadków drogowych mniej niż w roku 2020, a w stosunku do 2019 r. było ich mniej o 7 486. Liczba ofiar wypadków śmiertelnych jest niższa o 258 w porównaniu z 2020 i o 676 mniej w porównaniu z 2019, a rannych o 50 mniej niż w 2020 (2019 - o 9 064) - podkreślił kom. Robert Opas w rozmowie z PAP.

Dodał również, że odnotowano spadek liczby wypadków z udziałem pieszych - było ich 4725, czyli o 510 mniej niż w 2020 roku oraz o 2269 niż w roku 2019.

W 2021 roku zginęło 515 pieszych, mniej niż rok temu o 115 i o 272 mniej niż w 2019 roku. Funkcjonariusz podkreślił, że zmniejszyła się liczba wypadków na przejściach dla pieszych. W ubiegłych latach było ich więcej - w 2020 roku o 2362, a w 2019 - o 1142.

Kto powoduje najwięcej wypadków? Młodzi kierowcy. Brak doświadczenia, duża brawura

Robert Opas w rozmowie z PAP, którą cytuje portal Bankier.pl, ocenił, że "od lat najwięcej tragicznych wypadków na polskich drogach powodują młodzi, niedoświadczeni kierowcy". Funkcjonariusz zwraca uwagę na grupę wiekową 18-24 lata, w której odnotowano ich najwięcej.

- Przyczyną 41 proc. wypadków, które spowodowali młodzi kierowcy, było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, a o ich ciężkości świadczy 60 proc. zabitych w wypadkach przez nich spowodowanych - przekazał. Dodał, że młodych kierowców "cechuje brak doświadczenia i umiejętności w kierowaniu pojazdami i jednocześnie duża skłonność do brawury i ryzyka".

Taryfikator mandatów 2022. Wzrost kar dla kierowców

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym weszła w życie 1 stycznia 2022 roku. Niestosowanie się do zaostrzonych przepisów wiąże się z wysokimi grzywnami:

Za przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h kierowcy zapłacą 800 zł (wcześniej mandat wynosił 200-300 złotych).

Jeśli w ciągu dwóch lat kierowca dwukrotnie popełni to samo wykroczenie - będzie musiał zapłacić dwa razy więcej - czyli 1600 złotych.

Za krycie sprawców przekroczenia prędkości grozi mandat do 8 tys. złotych dla właściciela pojazdu.

Za spowodowanie kolizji zostanie wystawiony mandat do wysokości 1500 zł.

Za spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu mandat karny wynosi do 2500 zł.

Za wyprzedzanie na zakazie mandat wynosi 1000 złotych.

Za kierowanie pojazdem mechanicznym bez uprawnień kierowca zapłaci 1500 zł.

Za wjazd na szlaban kolejowy podczas opuszczania zapory mandat wyniesie 2 000 zł.

Mandat za wymijanie lub wyprzedzanie na przejściu dla pieszych pojazdu, który zatrzymał się, aby przepuścić pieszego, wyniesie co najmniej 1500 złotych;

1500 złotych mandatu zapłaci też kierowca, który jechał po chodniku lub wzdłuż przejścia dla pieszych.

Dodatkowo za dwukrotne popełnienie wyżej wymienionych wykroczeń w ciągu dwóch lat, mandat będzie dwukrotnie wyższy.

