Sędziowie o "ładnym ataku TVP": To już nie jest Białoruś. To jest Bantustan, San Escobar

Nieoficjalny doradca premiera Mateusza Morawieckiego, Mariusz Chłopik, miał napisać maila do prezesa TVP Jacka Kurskiego i ówczesnego redaktora naczelnego "Wiadomości" Jarosława Olechowskiego (obecnie szef TAI) prośbę, o negatywne przedstawienie jednego z sędziów i całego Warszawskiego Sądu Administracyjnego. Jak dodaje Onet.pl, o prawdziwości maila może świadczyć to, że jeszcze tego samego dnia, kiedy wysłano e-mail, w "Wiadomościach" TVP pokazał się materiał atakujący sędziego Kurzawę.

Powodem takiej wiadomości miało być to, że w tym samym czasie Mateusz Morawiecki miał opublikować w TVN i TVP Info sprostowanie swojej wypowiedzi, w której krytykował poprzedni rząd PO-PSL. Więcej na ten temat w artykule "Afera mailowa Dworczyka. Prośba do Jacka Kurskiego o 'ładny atak w TVP'".

Afera mailowa Michała Dworczyka. "Prokuratura mogłaby to zakwalifikować jako podżeganie do zniesławienia"

Prokurator Katarzyna Szeska z niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia w rozmowie z Onetem skomentowała treść wyżej wspomnianego maila. - Tego rodzaju czyn, jaki opisano w mailu, który wyciekł ze skrzynki ministra Michała Dworczyka, o ile jego treść jest prawdziwa, prokuratura mogłaby zakwalifikować jako podżeganie do zniesławienia za pomocą środków masowego komunikowania się, czyli czyn z art. 212 par. 2 kodeksu karnego - powiedziała prokurator.

Jak dodaje, gdyby prokuratura zajęła się tą sprawą, to można byłoby rozważyć nawet zakwalifikowanie tego czynu jako podżegania do znieważenia funkcjonariusza publicznego. - W obu przypadkach czyny takie są zagrożone karą od grzywny do nawet roku więzienia. Generalnie tego rodzaju ataki na sądy, które są władzą niezależną i odrębną od innych władz, tego rodzaju zachowania osób publicznych i związanych z ekipą rządzącą można uznać za skandaliczne, by nie użyć mocniej brzmiących słów - podsumowuje prokurator Szeska.

"Mamy prośbę by jutro TVP ładnie zaatakowało te osoby". Olechowski komentuje

Krystian Markiewicz o aferze mailowej: Wszystko po to, by zapewnić sobie bezkarność

W sprawie wypowiedział się też prezes Stowarzyszenia Sędziów Iustitia prof. Krystian Markiewicz. Według niego wspomniany mail był "jasną zachętą do hejtu na konkretnego sędziego, który się władzy nie podoba" i przerażające jest to, że wiadomość taka wyszła od zaufanego człowieka Mateusza Morawieckiego. Według niego to pokazuje, że władza chce zniszczyć sądy, które "stanowią dziś jedyną równowagę dla tego, co się obecnie w Polsce dzieje".

- Ten e-mail, jeśli jest prawdziwy, jasno pokazuje, że politycy partii rządzącej nie cofną się przed niczym byle tylko doprowadzić do osłabienia, jeśli nie zniszczenia niezależności sądów. Wszystko po to, by zapewnić sobie bezkarność - przyznał sędzia Markiewicz i dodał, że widać, że jest to wspólna akcja władzy i TVP. - To, że tak działa telewizja rządowa, to wszyscy wiemy. Teraz dostajemy potwierdzenie, kto takie działania zleca - powiedział Onetowi prezes "Iustitii".

- To, co się wydarzyło to już nie jest Białoruś. Takie zachowania sprowadzają nas do poziomu republik bananowych. To jest Bantustan, San Escobar. Mamy też dowód na to, po co rządzący przejęli media publiczne oraz po co kupili prasę papierową z grupy Polska Press. Mamy dowód, dlaczego chcieli zniszczyć TVN i do czego w ich ocenie mają im służyć media - mówi prezes Stowarzyszenia Sędziów "Themis" sędzia Beata Morawiec.