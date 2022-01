Czerniejewo. Pierwsza w tym roku "szóstka" w Lotto. Zwycięzca wygrał 2 miliony zł

Zobacz wideo Skąd się biorą pieniądze na 500+? Czy program przyniósł oczekiwane efekty?

Mieszkańcom Wielkopolski dopisuje w ostatnim czasie szczęście. Od sylwestra padły tam już dwie wygrane w wysokości około dwóch milionów złotych.

REKLAMA

Via Baltica. Oddano do użytku ponad 20 km nowego odcinka drogi S61 [ZDJĘCIA]

Wielkopolska. Padła pierwsza w tym roku "szóstka" w Lotto

1 stycznia w wielkopolskim Żydowie (gmina Czerniejewo) padła pierwsza w tym roku "szóstka" w Lotto. To także pierwsza "szóstka" trafiona w tej miejscowości w ogóle. Zwycięzca, który skreślił szczęśliwe liczby (3, 4, 11, 17, 19 i 24) wygrał 2 000 000 zł.

Dzień wcześniej w województwie wielkopolskim miała miejsce natomiast wygrana drugiego stopnia (5+1) w Eurojackpot. Tym razem wygrana to 2 152 528,30 zł.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Eurojackpot. Polak z najwyższą nagrodą w historii. Wygrał ponad 200 mln zł

Najwyższe wygrane w loteriach w Polsce. Rekordzista zdobył 206 miliardów zł

Lotto to loteria organizowana przez Totalizator Sportowy od 1957 roku. Jak dotąd największa kumulacja najpopularniejszej jej gry (o tej samej nazwie) miała miejsce w maju 2016 roku, kiedy wygrana pierwszego stopnia przekroczyła 57 milionów zł. Padły wówczas trzy wygrane po 19 268 238,40 zł. Najwyższa wygrana miała natomiast miejsce w marcu 2017 roku, kiedy mieszkaniec Skrzyszowa (woj. małopolskie) wygrał 36 726 210,20 zł metodą na chybił trafił.

Jeśli chodzi natomiast o najwyższą wygraną we wszystkich grach losowych w Polsce, to padła ona w sierpniu 2021 roku w grze Eurojackpot, kiedy mieszkaniec województwa śląskiego wygrał 206 550 000,00 zł. Pierwsze losowanie tej ogólnoeuropejskiej loterii odbyło się w marcu 2012 roku, Polska została dołączona do grupy krajów biorących w niej udział we wrześniu 2017 roku.