Donald Tusk wystawił "brukselską limuzynę" na aukcji WOŚP. "Nówka, nieśmigana"

Szef Platformy Obywatelskiej poinformował, że także w 2022 roku wesprze Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Donald Tusk przekazał na licytację hulajnogę. - Wróciłem z Brukseli, więc pomyślałem, że może przyda się komuś tutaj w Polsce - mówi na nagraniu były premier.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy chce Pan być znowu premierem? Tusk: Mogę, ale nie muszę być

30. finał WOŚP już 30 stycznia - już teraz można licytować hulajnogę Donalda Tuska

- Jak co roku mam coś dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem będzie to moja "brukselska limuzyna" - tak ją nazywam. Kiedyś powiedzielibyśmy, że "nówka nieśmigana", bo rzeczywiście ledwie zacząłem jej używać. Ale, jak wiecie, wróciłem z Brukseli, więc pomyślałem, że może przyda się komuś tutaj w Polsce - mówi Donald Tusk na nagraniu, które pojawiło się na stronie aukcji WOŚP we wtorek 4 stycznia.

Szef Platformy Obywatelskiej zaprezentował, jak wygląda wystawiona przez niego hulajnoga elektryczna. Zapewnił też, że wręczy ją osobiście zwycięzcy licytacji. - Kto wygra licytację i stanie się właścicielem tej mojej "limuzyny", będzie też przeze mnie zaproszony na kawę i razem przeczytamy instrukcję obsługi - dodał Donald Tusk.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Sylwester z omikronem w tle. Tak świat przywitał Nowy Rok [GALERIA]

Były premier złożył też na hulajnodze swój autograf. Jak jednak zaznaczył, nie upiera się, by napis na niej pozostał. - Oczywiście jak nie będzie pasowało, to można ten napis zamazać - powiedział z uśmiechem polityk. - Niech żyje Wielka Orkiestra! - dodał na koniec.

We wrześniu 2020 roku Donald Tusk udostępnił też na swoim Instagramie zdjęcie - tylko z inną hulajnogą. "Polityk na hulajnodze wygląda na młodszego, bardziej ekologicznego, demokratycznego i nowoczesnego. I na pewno szybciej dojeżdża do pracy. Wystarczyło pokonać obawy sześćdziesięciolatka przed nową aplikacją i drwinami tradycjonalistów i jazda! Nigdy więcej służbowej limuzyny" - napisał wówczas.

30. finał WOŚP - do tej pory Fundacja kupiła ponad 67 tys. urządzeń medycznych

30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę 30 stycznia. Celem tegorocznej zbiórki jest zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. W poprzednich edycjach wsparcie popłynęło też na oddziały neonatologiczne czy geriatryczne. Darki można przekazać wolontariuszom, którzy wyjdą na ulice z charakterystycznymi puszkami i naklejkami z czerwonym serduszkiem, ale można też wesprzeć WOŚP internetowo. Wszystkie przedmioty wystawione na licytacji można zobaczyć na stronie aukcje.wosp.org.pl/rzeczy-od-serca.

Podczas dotychczasowych 29. finałów Fundacji WOŚP udało się zebrać 1,5 mld złotych. Za te pieniądze kupiono ponad 67 tys. urządzeń medycznych, które trafiły do polskich publicznych szpitali.

Tusk o Pegasusie: To początek. Proszę uważnie czytać gazety