Pogrzeb 38-letniej Avin Irfan Zahir odbył się w Domu Pogrzebowym Wierzbicki w Białymstoku w poniedziałek. Kobietę pożegnało około 50 osób, w tym mąż oraz pięcioro jej dzieci.

Pogrzeb Avin. Fundacja Dialog: Cierpiała z bólu. Utraciła dziecko. Po długiej walce zmarła w szpitalu

O pożegnaniu Avin poinformowała w mediach społecznościowych Fundacja Dialog, pomagająca uchodźcom, którzy jesienią ubiegłego roku znaleźli się na granicy polsko-białoruskiej. "Żegnamy młodą kobietę, która w ciąży trafiła na nasze pogranicze. Cierpiała z bólu. Utraciła dziecko. Po długiej walce zmarła w szpitalu" - czytamy w opublikowanym komunikacie.

Organizacja przekazała, że ciało zmarłej 38-latki ma zostać pochowane w Iraku. "Dziś na jej trumnie rodzina i bliscy położyli czerwone róże. To symboliczne pożegnanie. Ciało Avin zostanie odesłane do Iraku i zgodnie z wolą rodziny to tam spocznie" - poinformowała fundacja.

Kiedy Avin została znaleziona w lesie, miała zaledwie 28 stopni

Pochodząca z Iraku rodzina znalazła się na granicy polsko-białoruskiej jesienią 2021 roku. Została odnaleziona w polskim lesie pod Narewką przez wolontariuszy Grupy Granic. Rodzina nie chciała ujawnić się polskiej Straży Granicznej, ponieważ obawiała się, że zostanie wywieziona na Białoruś - przekazała "Gazeta Wyborcza".

Wyziębiona Avin została przetransportowana do szpitala 12 listopada w stanie krytycznym - wówczas temperatura jej ciała wynosiła zaledwie 28 stopni. Okazało się, że kobieta od dłuższego czasu nosi w brzuchu martwy płód - była w 24. tygodniu ciąży i poroniła dwa dni po przyjęciu do placówki. Kurdyjka była dializowana jednak mimo pomocy medycznej, zmarła 3 grudnia.

- Dzieci siedziały bardzo cicho i spokojnie koło matki, która po prostu wyła. Ich ojciec załamywał ręce i błagał o pomoc. Ona tak cierpiała już od dwóch dni, leżąc, wymiotując wodą, nie przyjmując żadnych pokarmów - wspominał w rozmowie z "GW" Piotr Matecki, wolontariusz, który pomagał rodzinie. Kiedy kobieta trafiła do szpitala mąż Avin oraz jej dzieci: Ayham (8 lat), Mizgeen (11), Ghareeb (13), Matin (15), Rona (16) trafiły do otwartego ośrodka w Białymstoku. Pogrzeb nienarodzonego dziecka kobiety odbył 23 listopada na tatarskim mizarze w Bohonikach (woj. podlaskie).

Na polsko-białoruskiej granicy zmarło kilkanaście osób

Lista osób, które zmarły na granicy polsko-białoruskiej od początku kryzysu migracyjnego: