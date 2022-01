Granica z Białorusią. Straż Graniczna podpisała umowy na budowę zapory. W tle 523 mln zł

- Dzisiaj Straż Graniczna podpisała trzy duże umowy na budowę zapory - powiedział na konferencji prasowej we wtorek 4 stycznia Maciej Wąsik. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji poinformował, że jest to kolejny etap realizacji budowy zapory na granicy Polski z Białorusią.

Zapora na granicy z Białorusią ma być wybudowana do czerwca 2022 roku

Wiceminister Wąsik przypomniał, że w październiku 2021 roku weszła w życie ustawa o budowie zabezpieczenia na granicy państwowej. - Na podstawie tej ustawy komendant Tomasz Praga powołał pełnomocnika do spraw budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej. Na mocy tej ustawy został powołany zespół do spraw przygotowania realizacji zabezpieczenia granicy państwowej. Premier określił zasady pracy tego zespołu rozporządzeniem - mówił. - Te prace się przedłużyły o 10 dni. Okres świąteczny miał wpływ na to - wyjaśniał dalej polityk.

Zastępczyni komendanta głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Wioletta Gorzkowska dodała, że budowa zapory ma potrwać do czerwca 2022 roku.

Budowa zapory na granicy Polski i Białorusi - pięciometrowe słupy i zwoje drutu

W grudniu 2021 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że firmy Budimex i Unibep mają budować zaporę na granicy z Białorusią. Pierwsza z wymienionych postawi zaporę na odcinkach o łącznej długości ponad 105 km - umowa opiewa więc na kwotę aż 326 mln zł netto. Z kolei Unibep ma wybudować 80 km zapory, na co przeznaczonych ma być 197,5 mln zł netto.

Z wyjaśnień MSWiA wynika, że w ocenie inwestora, którym jest komendant główny Straży Granicznej, firmy Budimex i Unibep w "najwyższym stopniu spełniają kryteria, w szczególności posiadają doświadczenie w budowie inwestycji liniowych, własne zaplecze sprzętowe oraz pracownicze".

Zgodnie z projektem zapora ma mierzyć 5,5 metrów wysokości - na płot mają składać się pięciometrowe stalowy słupy, zwieńczone półmetrowym zwojem drutu, który ma uniemożliwiać przejście ze strony Białoruskiej na Polską. W planach uwzględnione są także czujniki ruchu i kamery. Błażej Poboży, wiceminister MSWiA dodaje na Twitterze, że zapora ma mieć: 40841 przęseł stalowych, 100 przęseł z bramką serwisową i 22 przęsła z "furtkami" dla zwierząt. "Do budowy wykorzystamy 50110 ton stali. Podtrzymujemy termin ukończenia inwestycji do 30 czerwca br.!" - napisał polityk.

Jak pisaliśmy w grudniu, pełnomocnik do spraw budowy granicznej zapory poinformował, że stalowe panele, które zostaną wykorzystane do budowy płotu na granicy z Białorusią, zostaną dostarczone przez dwie spółki: Grupę Kapitałową Węglokoks i Mostostal Siedlce. Jak się okazało, wybór dostawców do inwestycji nie podlega procedurom przetargowym, czyli opinia publiczna nie będzie miała wglądu w żadne decyzje dotyczące podwykonawców, wydatków czy kontroli dostarczanych produktów. Ponadto jedna z firm, Mostostal Siedlce, prowadzona jest przez osobę, która była związana z PiS. - Sprawa jest dwuznaczna, że to akurat firma, której prezesem jest osoba z PiS, weźmie udział w budowie płotu granicznego - komentował Krzysztof Brejza. Więcej na temat tej sprawy w artykule poniżej.

Granica z Białorusią. Płot zbuduje firma, której prezesem jest działacz PiS