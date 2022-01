Zobacz wideo Wał fenowy, niezwykłe zjawisko nad Tatrami

Tatrzański Park Narodowy opublikował komunikat, w którym apeluje o ostrożność i niewchodzenie na taflę zamarzniętego Morskiego Oka. W górach panuje odwilż, warunki do uprawiania turystyki są oceniane jako trudne.

REKLAMA

Tatry. TPN: Warunki na szlakach turystycznych są trudne

Jak czytamy, warunki do uprawiania turystyki w Tatrach są trudne. "Na szlakach występują oblodzenia i jest bardzo ślisko. Niski pułap chmur w partiach graniowych ogranicza widzialność, co może prowadzić do utraty orientacji w terenie i pobłądzeń. Zalegający na szlakach śnieg jest zróżnicowany - na ogół twardy i oblodzony, zaś na mniej uczęszczanych szlakach grząski i przepadający" - czytamy w komunikacie. TPN podkreśla, że poruszanie się w wyższych partiach Tatr przy takich warunkach wymaga dużego doświadczenia, umiejętności oceny zagrożenia, a także posiadania odpowiedniego sprzętu. "Na skutek odwilży niżej położone szlaki i drogi do schronisk są bardzo mokre i mocno oblodzone - miejscami w całości pokryte lodem. Jest bardzo ślisko, dlatego zalecamy zabrać ze sobą raczki oraz kijki" - czytamy.

Więcej podobnych wiadomości znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Sylwester z omikronem w tle. Tak świat przywitał Nowy Rok [GALERIA]

Turyści wchodzą na taflę rozmarzającego Morskiego Oka. TPN ostrzega

Wskutek odwilży warunki narciarskie w Tatrach także są bardzo trudne. W wielu miejscach wystają kamienie i brakuje wystarczającej ilości śniegu. TPN apeluje także o niewchodzenie na taflę Morskiego Oka, która zaczęła rozmarzać w wyniku dodatniej temperatury. Mimo to na nagraniach i zdjęciach zamieszczonych w internecie widać, że wielu turystów ignoruje zagrożenie.

Zagrożenie lawinowe w Tatrach

W górach obowiązuje aktualnie pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego. Oznacza to, że "wyzwolenie lawiny jest na ogół możliwe jedynie przy dużym obciążeniu dodatkowym, w nielicznych miejscach na bardzo stromych lub ekstremalnych stokach. Możliwe jest samoistne schodzenie małych i średnich lawin".

Weszli na Giewont i odpalili fajerwerki. Teraz mogą za to słono zapłacić