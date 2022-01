Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, zaapelował do posłów i posłanek na wtorkowej konferencji Sejmie, by zastanowili się nad ustawą "lex Czarnek" i zrobili wszystko, by została ona odrzucona. - Lex Czarnek to krok do wychowania nowego ucznia i przyszłego wyborcy PiS - mówił.

3 Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl