Pogoda na dziś - środa 5 stycznia. Maksymalnie 8 stopni. Uwaga na silny wiatr

W ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Wystąpią przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem - zwłaszcza w górach oraz lokalnie na północy i północnym zachodzie kraju. Na Podkarpaciu okresami opady o umiarkowanym natężeniu do 15 mm. Wysoko w górach przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm, a w Tatrach do 7 cm.

Rano temperatura wyniesie od 1-3 stopni Celsjusza w regionach północnych, przez 4-5 stopni w centrum, na wschodzie i południowym zachodzie kraju, po 6-8 stopni na krańcach południowych.

W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie od 2-4 stopni na północy i w rejonach podgórskich, do 6-8 na południu kraju. Powieje wiatr słaby i umiarkowany - okresami porywisty, na zachodzie kraju wzmagający się po południu do dość silnego (w porywach do 55 km/h). W pasie nadmorskim może wiać do 65 km/h. W szczytowych partiach gór wiatr może osiągać w porywach do 80 km/h, powodując zawieje i zamiecie śnieżne.

Szczególną ostrożność powinni zachować mieszkańcy woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i południowych powiatów woj. dolnośląskiego, dla których IMGW wydał prognozę zagrożeń pierwszego stopnia przed oblodzeniami. Prognoza obowiązuje do godz. 7:30 w czwartek 6 stycznia. Komunikat może ulec zmianie.

Po południu i wieczorem temperatura wyniesie 2 stopnie powyżej zera. Chłodniej będzie tylko w Suwałkach - tam 0 stopni; w Olsztynie, Wrocławiu, Zielonej Górze i Katowicach - 1 stopień. Nieco cieplej będzie natomiast w Krakowie i Białymstoku - 3 stopnie; oraz w Lublinie i Rzeszowie - 5 stopni.