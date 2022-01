Prognoza pogody. Nadchodzą: mróz, śnieżyce, a nawet burze śnieżne

Zobacz wideo Koziołek potrącony przez auto na Mazurach przeżył. Udzielono mu pomocy

Jak informują synoptycy z fanipogody.pl, w połowie mijającego tygodnia niż przemieszczający się nad Rosję ściągnie do Polski zimne powietrze pochodzenia arktycznego morskiego. Co to oznacza? Gwałtowny spadek temperatur oraz całodobowy mróz w rejonach podgórskich i górskich.

Nastąpi spadek temperatury. Pomimo nagłego ochłodzenia średnia temperatur za 10 dni będzie typowa dla pory roku. Synoptycy nie przewidują niczego ponad normę. Spadek temperatury odczują mieszkańcy na północnym wschodzie, gdzie zostaną odnotowane najniższe temperatury, natomiast najwyższych można się spodziewać na zachodzie. Kulminacyjnej fali chłodu powinniśmy oczekiwać w weekend (8/9.01) i na początku przyszłego tygodnia. Spadki będą zależne od wielu czynników m.in. skali rozpogodzeń i siły wiatru oraz ukształtowania terenu.

Prognoza pogody. Opady śniegu, a nawet burze śnieżne

Poza ochłodzeniem, od 6 stycznia w całej Polsce prognozowane są opady śniegu. Synoptycy podkreślają, że przez wzgląd na rozbudowane cumulonibusy (kłębiaste chmury deszczowe) w środowisku gradientu temperatury, nie można wykluczyć burz śnieżnych. Po opadach w nocy z 6 na 7 stycznia 2022 roku możemy się spodziewać alertów IMGW z powodu oblodzenia dróg i chodników.

