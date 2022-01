Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu w kompleksie pawilonów handlowych przy ul. Armii Krajowej w Tarnowskich Górach. Policjanci dostali zgłoszenie, że dochodzi stamtąd dźwięk tłuczonego szkła. Gdy patrol dotarł na miejsce, znalazł wybitą szybę w jednym ze sklepów odzieżowych.

"Podejrzewając włamanie, policjanci sprawdzili wnętrze sklepu. Szybko okazało się, że sprawca nie zdążył uciec. Mężczyzna ukrył się przed policjantami między ubraniami z wystawy. Chcąc zmylić policjantów, założył na siebie ubrania ze sklepu i udawał manekina" - czytamy we wtorkowym komunikacie tarnogórskiej policji.

Tarnowskie Góry. "Manekin" ma na koncie więcej włamań. W domu trzymał narkotyki

36-letni tarnogórzanin został zatrzymany. Okazało się, że ma na koncie podobne przestępstwa: m.in. trzy włamania do lokali, z których zabrał gotówkę i sprzęt elektroniczny, oraz usiłowanie włamania do innych obiektów, gdzie przed kradzieżą powstrzymały go szyby antywłamaniowe. 36-latkowi postawiono w sumie sześć podobnych zarzutów. Spowodowane przez niego straty oszacowano na prawie 13 tys. złotych.

Policjanci zdołali odzyskać większość skradzionego mienia, które zatrzymany sprzedał w pobliskich lombardach. W trakcie przeszukania mieszkania 36-latka mundurowi znaleźli skradziony sprzęt elektroniczny i narkotyki - marihuanę i amfetaminę, za których posiadanie przedstawiono mu dodatkowy zarzut. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.

